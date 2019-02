Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata, la gradina zoologica din Belfast, Irlanda de Nord.Cimpanzeii s-au folosit de ramura unui copac rapus de furtuna pentru a escalada un zid de piatra. Momentul evadarii a fost surprins de cațiva vizitatori.

- Informatii incredibile ies la iveala in scandalul celor 4 milioane de oua de la ferma din Teleorman contaminate cu fipronil, un insecticid interzis. Rares Habeanu, purtator de cuvant al ANSVSA, a confirmat ca 100.000 de oua contaminate cu insectici au ajuns pe piata, deci este foarte probabil ca acestea…

- Solistul al carui nume a fost strans legat ani de zile de trupa Iris implineste pe 9 ianuarie 60 de ani de viata. Cristian Alexandru Minculescu si-a inceput cariera in 1979 ca solist vocal al trupei Harap Alb, unde a ramas pana in 1980, cand Anton Hasias il prezinta celor de la Iris, care aveau […]

- Un baietel in varsta de noua ani, din Germania, a sunat furios la politie pentru a le cere ofiterilor sa il aresteze pe Mos Craciun, declarandu-se nemultumit de cadourile pe care le-a gasit sub brad. Politistii au reactionat intr-un mod neasteptat.

- Demersul ministrului Justitiei privind revocarea procurorului general este absolut scandalos, declara la RFI europarlamentarul Cristian Preda (PPE). Reactia sa vine dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca-i va trimite joi oficial presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Augustin Lazar.…

- Cadourile stranse de Asociatia Culturala Club 99 in urma unei campanii umanitare au ajuns la peste 120 de copii din mai multe localitati. O mama cu multi copii, din Buzau, se numara pentru al cincilea an consecutiv printre beneficiarii campaniei de sarbatori. Un clip postat de organizatorii actiunii…

- Jase Hyndman și-a pierdut tatal acum patru ani. De atunci incearca sa-i sarbatoreasca in fiecare an ziua de naștere, care era in luna noiembrie. Povestea induioșatoare a puștiului este spusa de jurnaliștii de la SkyNews, citeaza digi24.ro.