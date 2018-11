Stiri pe aceeasi tema

- Sigur, mai rar gasești o asemenea frumusețe, in care sa se imbine și inteligența! Charlie Riina are 34 de ani, a fost campioana la șah in copilarie, apoi a studiat criminologia! Și nu avea sa se opreasca aici! Asta pentru ca ”mama natura” a inzestrat-o din plin! Motiv pentru care nu se da la o […] The…

- Nicolae Guța a fost luat in vizorul ANAF pentru ca nu ar fi declarat sumele reale pe care le caștiga din cantari. In total, datoria pare sa fie colosala! Fiscul susține ca Guța este dator cu 200.000 de lei din impozitul pe veniturile nedeclarate. Totul a ieșit la iveala dupa mai multe verificari facute…

- Simona Halep va incheia pentru al doilea an la rand pe primul loc in clasamentul WTA, fiind jucatoarea care a caștigat cei mai mulți bani in 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis, respectiv 7,4 milioane de dolari. Halep a cucerit in acest an primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros,…

- Ilie Balaci a murit duminica (21 octombrie), la Craiova, in urma unui infarct. El s-a stins din viața in casa mamei sale. Fosta legenda a fotbalului romanesc avea doar 62 de ani. Principala cauza a decesului lui Ilie Balaci a fost infarctul miocardic acut, insoțit de insuficiența cardio-respiratorie,…

- Inca un așa-zis prinț revendica moștenirea Casei Regale a Romaniei! (Super oferta de angajare) Jean-Francois al Greciei pretinde ca e fiul Regelui Mihai I, ca are binecuvantarea lui Michel Laroche, Mitropolitul Parisului si intregii Frante al Patriarhatului Kievului, și ca are dreptul la proprietațile…

- Andreea Mantea a avut o izbucnire nervoasa in timpul emisiunii ”Te vreau langa mine”. Prezentatoarea a fost lezata de faptul ca, imediat cum a intrat in platoul emisiunii de la Kanal D, doua dintre spectatoare au izbucnit in ras și nu dadeau semne ca veselia nejustificata ar inceta curand. Andreea Mantea…

- Cele trei echipe de la „Ultimul Trib”, „Lemurii”, „Crocodilii” și „Cameleonii”, au luptat din greu pentru a-și caștiga dreptul de a ajunge la vila de lux ori in sat, alaturi de baștinași. Aceștia s-au intrecut la proba „mersul pe apa”, pe care a caștigat-o tribul sportivilor.

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat, luni, cu 2-0 meciul cu Bosnia-Hertegovina, disputant pe stadionul de la Ovidiu. Miza era primul loc in Grupa a 8-a. Astfel, tineretul antrenat de Mirel Radoi are mari șanse de calificare la Campionatul European de anul viitor. Nationala de tineret a Romaniei…