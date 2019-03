Stiri pe aceeasi tema

- De azi a intrat in cinematografe documentarul despre Nina Cassian, Distanța dintre mine și mine, realizat de Mona Nicoara și Dana Bunescu. Scriitoarea, care s-a stins acum 5 ani, e filmata la aproape 90 de ani, in apartamentul ei din New York.

- Cu o saptamana inainte de premiera comediei “Faci sau Taci“ in cinematografe, Ana Baniciu lanseaza piesa cu acelasi nume, de pe coloana sonora a filmului regizat de Iura Luncasu. Ana Baniciu iși face debutul pe marile ecrane pe 15 martie 2019, in rol de luptatoare in cadrul fortelor speciale in pelicula…

- Baietii de la 7 Klase sunt gata sa-si ia in spate acordeonul, contrabasul si tobele si sa ajunga la “fata care nu-i lasa sa intre in casa”. Noua lor piesa, „Fata care nu ma lasa”, este ca o declaratie de dragoste insistenta pe care cei 5 baieti o fac chiar de 1 martie. “Piesa ramane o provocare pentru…

- Dupa ce a lansat in urma cu patru luni „Marry Me”, Lambrino revine cu o noua piesa: #LangaTine, insotita de un lyric video. Muzica este compusa de Matei-Anton Vasiliu, Nicoleta Mihaila, Razvan Mihaila, Robert Cristian Nicolae, iar textul este scris de Radu Stanescu. „Eram nerabdator sa lansez #Langatine,…

- Andra a lansat un nou un videoclip la piesa „Supereroi”. Textul melodiei a fost scrisade basarabeanca Irina Rimes, care, de altfel, i-a fost și colega Andrei in poziția de antrenor la emisiunea „Vocea Romaniei, iar videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca.

- Trupa rock irlandeza The Cranberries a lansat o melodie inregistrata cu vocea cantaretei Dolores O’Riordan, marți, la implinirea unui an de la moartea artistei. Piesa se numește „All Over Now” și va fi urmata, in aprilie, de un album, intitulat „In the End“.

- Dupa un turneu international impresionant in marile festivaluri de film ale lumii si un circuit intens de lansari in cinematografele din Europa, controversatul castigator al Ursului de Aur la Berlinale, inovatorul film "Touch me not" (de Adina Pintilie) va fi lansat in cinema in Statele Unite pe 11…

- Sonny Flame lanseaza Bonafide Gyal, o piesa de club cu vibe balcanic. Piesa a fost produsa de Pink Elephant cu care artistul a mai lucrat in trecut la piesele Sale el sol, Loca Pasion si Vin. Pe Sonny Flame l-am mai putut asculta anul trecut pe piesa Print si cersetor, o colaborare cu Connect-r si in…