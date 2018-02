Stiri pe aceeasi tema

- Cristi din Banat, interpretul cunoscutei melodii Ca o apa cristalina, socheaza din nou. Interpretul a postat recent pe o retea de socializare o imagine cu el asa cum la lasat natura. Pe langa imaginea controversata, Cristi a mai adaugat si un comentariu in care spune ca este foarte usor sa judeci pe…

- Cristi din Banat loveste din nou! Exentricul cantaret de muzica populara s-a pozat gol-pusca si a publicat imaginea pe Facebook, spre stupefactia internautilor. Artistul sustine ca ii place sa fie judecat asa cum l-a lasat mama natura si nu ii este frica de critici. Cei care au vazut imaginea s-au amuzat…

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- „Mare e gradina Domnului...! Am ajuns s-o vad și pe asta, pe strazile din orașul nostru ajuns vedeta... Nici nu știu daca e de ras sau de plans...?”, a comentat ieri, pe facebook, bistrițeanul care l-a surprins și filmat ieri pe Beni plimbandu-se tacticos, in pielea goala, prin oraș...

- Urmaritorii contului au intrebat-o pe artista daca este ok! Corina a transmis si un mesaj: ”mood!” ”Corina ce faci”, ”Ahhh...lol Nu cred.. chiar astfel de mood ai! sper sa fie a good mood”, ”Evadare din lagar pe camp cu galbenele...”, ”Esti nebuna dea binelea”, ”Esti in full mood”, sunt unele…

- Perfect a inceput anul Cristi din Banat! Artistul si-a cumparat apartament si este fericit ca ii merge din ce in ce mai bine. Din pacate, cu sanatatea nu sta prea bine si a fost nevoit sa urmeze un tratament strict pentru colesterol.

- Are un trup de zeita, care i a adus succesul si a facut o cunoscuta in intreaga lume. Focoasa bruneta a pozat incendiar pe o plaja din Thailanda, bucurandu-se de mare si de razele soarelui.

- A devenit mama pentru a doua oara la sfarșitul lunii aprilie, aducand-o pe lume pe fiica sa Sienna Princess, copil conceput cu actualul soț, Russell Wilson. Deși se ingrașase considerabil in timpul sarcinii, Ciara a fost conștiincioasa și a reușit sa scape de surplusul de grasime, revenind la silueta…

- Cristi din Banat s-a afișat in cel mai naucitor mod in fața prietenilor sai virtuali. Așa chiar nu a mai fost vazut niciodata artistul. Cristi din Banat, care s-a fotografiat la un moment dat in ipostaze șocante , este un cantareț de muzica populara care s-a facut remarcat cu melodia „Ca o apa cristalina”.…

- Frumusețea și trasaturile de caracter se moștenesc. Imaginile de mai jos sunt cele mai bune dovezi. Un bebeluș de 18 luni a fost indemnat de mama lui sa pozeze in aceleași ipostaze in care a fost surprins fratele femeii.

- Kim Kardashian a asteptat ca trupul sa-i revina la formele si dimensiunile de odinioara dupa nasterea celor doi copii, iar acum, din nou sigura pe sine, vedeta de 37 de ani a dat de-o parte hainele. De data aceasta la lansarea unei linii de cosmetice care ii poarta numele. Astfel, Kim are…

- La scurt timp dupa ce controversatul afacerist Gheorghe Clapon a disparut din tara in urma condamnarii definitive la puscarie pentru inselaciune, insitutiile statului au accelerat demersurile pentru executarea silita a averii acestuia, iar toate terenurile, cladirile si bunurile aflate in patrimoniul…

- Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoaca, nu e mulțumit de decizia instanței de judecata, care a decis astazi ca acesta sa fie eliberat din arest la domiciliu și sa fie cercetat in continuare sub control judiciar. „Ceva nu este in regula cu aceasta decizie. Eu acum gandesc cu voce tare. In primul…