Judecatorul Cristi Danileț opinii puternice contra referendumului pentru modificarea Constituției in vederea redefinirii familiei. Danileț a declarat pentru Marginaliaetc.ro ca nu va participa la referendum din urmatoarele motive.

"Pentru ca schimbarea Constituției nu a fost argumentata juridic: in Romania nu a fost și nu este nicio inițiativa de legalizare a casatoriilor dintre persoane de același sex. Este adevarat, exista țari in lume care au acceptat astfel de casatorii, dar fiecare țara are dreptul suveran de a reglementa cum crede de cuviința acest lucru.

Pentru ca Lege Fundamentala,…