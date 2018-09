Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a noua editie a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Romanesc va avea loc pe 21 septembrie, cand opt documentare care au participat sau au fost premiate la festivaluri prestigioase vor fi prezentate, intre altele, publicului bucurestean, scrie news.ro.Documentarul „Popeasca”, un omagiu…

- Doi barbati au fost reținuți in dosarul violențelor de vineri Foto: Arhiva Continua anchetele în dosarele deschise de procurori privind violentele de vineri seara si deja doi barbati urmeaza sa fie dusi la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Au fost…

- La doar o saptamana dupa ce in Abrud s-a desfașurat pe durata a doua zile Festivalul-Concurs Național de Folclor „Inimi fierbinți in Țara de Piatra”, maine, 4 august, Cupru Min SA Abrud organizeaza in Piața Eroilor din centrul orașului „Ziua Minerului”, aceasta fiind o ediție speciala, dedicata Centenarului…

- Procesul in dosarul Colectiv ar putea fi reluat de la zero, dupa ce Valeriu Mihai Terceanu, judecatorul cauzei, a cerut pensionarea. Pe ordinea de zi de marti a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se afla si cererea de eliberare din functie prin pensionare a judecatului Valeriu Mihai Terceanu…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va discuta, marti, cererea de pensionare depusa de Valeriu Mihail Terceanu, care este judecator in dosarul Colectiv, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Daca solicitarea e aprobata, procesul ar putea fi reluat de la inceput. Daca solicitarea de…

- Procesul pe latura civila privind frauda cu terenurile Universitatii de Agronomie, in care este vizat Puiu Popoviciu (foto) si fostul rector, se va judeca pe fond in data de 18 septembrie, a anuntat, ieri, judecatorul Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Audiere in dosarul privind plangerea penala la adresa premierului Dancila Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL Ludovic Orban s-a prezentat, în aceasta dimineata, la…

- Un judecator este vizat de Inspecția Judiciara care a cerut suspendarea amagistratului. Președintele completului care are spre soluționare apelul in dosarul fostului ofițer SRI Daniel Dragomir este acuzat de exercitarea funcției cu rea-credința sau grava neglijența.