Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori ... The post PSD susține ca autorul oribilei crime de la Mediaș nu a fost eliberat condiționat in baza recursului compensatoriu appeared first…

- PSD ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, precizand ca acesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu.

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- "USR va depune astazi (n.r. - luni) un proiect de lege care sa abroge prevederile referitoare la recursul compensatoriu. O Romanie intreaga a observat zilele trecute, a vazut terifiata, la televizor, imaginile crimei teribile de la Medias, dar am auzit cu totii de celelalte infractiuni, de talhariile,…

- Crima îngrozitoare de sâmbata noaptea de la Mediaș, când un criminal eliberat de legea "recursului compensatoriu" al lui Dragnea și Tudorel Toader a ucis cu 11 lovituri de cuțit un tânar de 25 de ani, a creat

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca Legea recursului compensatoriu a fost initiata de guvernarea anterioara, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus sa fie 3 zile considerate ca efectiv executate la 30 de detentie in spatii necorespunzatoare, iar Parlamentul a aprobat 6 zile.…

- Tudorel Toader sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de „guvernarea anterioara”. Mesajul ministrului vine in contextul in care un interlop eliberat pe baza acestei legi a fost retinut zilele trecute pentru viol. Specialistii…