Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Cristian Chivu, fostul capitan al Științei in perioada in care "Minunea Blonda" antrena echipa, a ținut sa aduca un omagiu. Familia a decis ca trupul sa fie depus luni dimineața la Biserica "Sf. ...

- Nadia Comaneci, indurerata de moartea lui Ilie Balaci, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. La fel ca toți romanii, și Nadia Comaneci este alaturi de familia marelui fotbalist in aceste momente nespus de triste. Fosta campioana mondiala a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie…

- Iata ce a aparut in seara aceasta la stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, dupa moartea lui Ilie Balaci! Toata suflarea olteana – și nu numai – este inmarmurita de durere dupa decesul fulgerator al celui care a fost ”Minunea din Banie”. Nimeni nu iși poate reveni, inca, din șocul provocat de dispariția…

- Marcel Raducau, despre moartea lui Ilie Balaci: ”Nu-mi vine sa cred ca vorbesc de Balaci la trecut!” Ilie Balaci s-a stins pe 21 octombrie, chiar in ziua in care Marcel Raducau implineste 64 de ani. Fostul jucator al Borussiei Dortmund a povestit cum a primit trista veste. Se pregatea de un interviu,…

- Este o zi neagra in fotbalul din Romania, iar derby-ul Craiova – FCSB, care era programat pentru seara aceasta nu se amana. Președintele celor din Craiova a confirmat aceasta decizie, care a fost luata dupa ce s-a aflat despre moartea fulgeratoare a legendei din Banie. Citește și: Lorena Balaci, ingenuncheata…

- Emil Sandoi, antrenorul lui FC Argeș, a aflat de decesul lui Ilie Balaci chiar in timpul partidei din Liga a 2-a contra celor de la Farul Constanța. Tehnicianul argeșenilor in varsta de 53 de ani a fost surprins de camerele celor de la TV Telekom Sport, izbucnind in plans pe banca de rezerve la auzul…

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui stop cardio-respirator. Sorin Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viața ale fostului fotbalist.…

- Oficialii de la Universitatea Craiova, echipa alaturi de care Ilie Balaci a caștigat trei titluri pe vremea cand era jucator, au transmis un mesaj in memoria acestuia. Postarea emoționanta facuta pe pagina oficiala de Facebook a clubului de fotbal a venit la scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea lui.…