- Muzeul Național de Arta iși vrea inapoi cele 27 de tablouri imprumutate la Timișoara și a somat conducerea Muzeului de Arta din Palatul Baroc sa le returneze. Pe de alta parte, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, afirma ca situația s-ar fi rezolvat in favoarea instituției din Piața Unirii...

- Presedintele CJT, Calin Dobra este ferm! Vrea un stadion nou pentru Timișoara. Actuala arena este in stare avansata de degradare, iar liderul CJT spune ca nu se merita o reabilitare a acestuia, ci trebuie construit unul nou. Deocamdata nu a gasit surse de finanțare pentru un nou stadion, insa da asigurari…

- Fost coordonator al galeriei echipei Poli Timișoara, din vremea cand suporterii umpleau stadioanele, Cristi Brancovan organizeaza acum o dezbatere pe tema infrastructurii sportive. Principalii decidenți de la CJ Timiș și primarie sunt invitați, iar cetațenii ii pot lua la intrebari.

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 50 si 80, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului median.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Baschetbalistii de la Phoenix si-au rasplatit fanii prezenti in tribuna salii Polivalente Dunarea cu o victorie clara, la 64 puncte diferenta, scor final: 110-46.Jucatorii condusi de Florin Nini si Bogdan Balanica au intrat foarte motivati miercuri seara pe teren, cu dorinta de a nu avea emotii niciun…

- Locuitorii de pe strada Dacilor, aflata intr-un cartier istoric din Timisoara, traiesc un adevarat cosmar din cauza unui clan de romi care a pus stapanire pe o casa abandonata, al carei proprietar este un cetatean italian. Autoritatile ridica neputincioase din umeri.

- Primim, de ceva timp, pe mail-ul redacției ori mesaje in privat pe conturile de socializare, mai multe sesizari despre situația cainilor din Adapostul Public Fețeni și ne este prezentata ca fiind una foarte critica. De serviciul de gestionare a cainilor fara stapan se ocupa Mihai Gheorghe – șef serviciu…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis inca din prima sedinta…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla sau calatoresc in Franța ca autoritațile au emis coduri portocalii și roșii de vreme severa. Țara se confrunta cu ninsori abundente, ger și viscol. Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla sau calatoresc…

- Ridicarea unui nou stadion de fotbal, la Timisoara, este necesara, deoarece actuala arena incepe sa se degradeze. Deja Consiliul Judetean Timis a luat decizia de a nu mai pune in vanzare bilete la peluza sud si la tribuna a doua. Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra (PSD), a declarat,…

- Vremea in județul Buzau, 28 februarie 2018. Școlile au fost deschise la Buzau , prin decizia prefectului județului, insa astazi, sute de preșcolari, elevi și profesori nu au putut ajunge la cursuri din cauza viscolului. Mai mulți directori de școli au transmis in aceasta dimineața decizia de a suspenda…

- Capitala Ardealului, Cluj-Napoca, da clasa capitalei Banatului atunci cand vine vorba de infrastructura sportiva. In anul 2017, Timisoara se poate lauda cu un stadion de aproape 33.000 de locuri construit in 1963 si cu o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care insa de opt ani este tot in santier.…

- In conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Dej anunța DEZBATERE PUBLICA – CONSULTAREA POPULAȚIEI cu privire la documentațiile: PUD – generat de…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca va suspune aprobarii Consiliului Local un nou plan de ordine publica pentru Politia Locala. Edilul a precizat ca va sta de vorba si cu sefii Politiei municipale si judetene pentru ca planul de ordine publica sa fie corelat cu activitatea institutiilor…

- Se circula cu dificultate in țara, iar mai multe drumuri naționale au fost inchise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile ii sfatuiesc pe șoferi sa circule cu grija. Exista cinci drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges)…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras în &"diverse batalii&", dar

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca initial a avansat ideea mutarii liniilor de cale ferata care traverseaza orasul, in subteran, pentru aceasta fiind realizat un studiu de fezabilitate in urma cu doi ani, insa, intre timp, acest proiect…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Locatarii unui bloc din centrul Craiovei traiesc un cosmar. Oamenii sunt nevoiti sa suporte mirosuri grele din apartamentul unei vecine care crește cateva zeci de pisici. Desi au facut numeroase plangeri catre autoritati, situatia a ramas neschimbata.

- "Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza luni, 12 februarie, ora 15,00, sedinta de dezbatere publica privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii mediului, privind propunerea de elaborare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…

- Cetațenii municipiului Alba Iulia sunt așteptați sambata, 10 februarie, sa consulte și sa dezbata alaturi de reprezentanții primariei, detalii legate de ceea ce instituția a denumit proiectul bugetului local pe anul 2018. Documentul a fost postat abia miercuri pe siteul instituției, cu doar trei zile…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au dat trei amenzi care insumeaza 6.600 de lei, dupa controlul de luni la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara unde exista doua saloane cu peretii scorojiti si mobilier ruginit si unde au fost internati pacienti, din lipsa de spatiu.Purtatorul…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune ca a fost audiat in calitate de martor in dosarul penal deschis la Politia Timis in cazul portii de la intrarea in Timisoara care s-a prabusit in timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tanar si-a pierdut viata. Robu a spus ca nu este un lucru…

- In ziua de 24 ianuarie a.c. mai multe echipaje de jandarmi ieseni vor actiona pentru asigurarea masurilor de ordine la diferitele manifestari publice organizate in mun. Iasi, cat si in judet. Cu prilejul manifestarilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane, organizate in Piata Unirii din mun. Iasi,…

- Mult controversatul act normativ privind Formularul 600 a fost postat, aseara, de Ministerul Finantelor, pentru dezbatere publica.Este vorba despre un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate…

- In perioada 22-24 ianuarie 2018, jandarmii ieșeni asigura masurile de ordine publica la targul de promovare al produselor tradiționale, organizat in zona Prefecturii Iași. Totodata, se continua misiunea de asigurare a ordinii publice la Targul de iarna, de pe Bd. Ștefan cel Mare și Piața Unirii din…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- O mama din Gorj a sunat disperata la numarul de urgenta 112 si le-a spus dispecerilor ca fiica ei, studenta in Timisoara, a amenintat-o ca isi va pune capat zilelor. Autoritatile s-au imobilizat imediat si nu le-a venit sa creada cand au vazut cum au gasit-o pe fata.

- Dosarul Lucan. Dezbatere pe legea transplantului la Ministerul Sanatatii Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti, joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru…

- Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman "in vederea armonizarii legislatiei nationale cu directivele europene privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului si a simplificarii…

- Zeci de sarbi din Timisoara au participat, sambata seara, in curtea Bisericii Ortodoxe Sarbe din Piata Unirii, la ceremonialul aprinderii trunchiului de stejar, traditie numita „Badnjak”, care are loc in Ajunul Craciunului pe rit vechi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii. Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica…

- Consiliul Judetean Timis are in derulare un proiect prin care se doreste construirea a opt bazine de inot cu caracter didactic in localitatile Faget Buzias, Recas, Sannicolau Mare, Jimbolia, Gataia, Deta si Ciacova, excluzand de pe lista Lugojul si Timisoara. Bazinele vor avea 25 de metri lungime, vestiare,…

- Printre drumurile care au primit finanțare se afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea capacitații de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara – Aeroport sau asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 – Sacalaz. Lucrarile…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține ca acuzele șefului Consiliului Județean Timiș privind neplata unei corecții financiare pe care primaria o are fac parte dintr-un joc politicianist. Deși admite ca plata nu s-a facut și ca nici nu se va face pana in luna ianuarie, Robu spune ca proiectul de…

- A umplut orașul de semafoare, ca sa eficientizeze și sa fluidizeze traficul, dar mai mult l-a ingreunat. Se circula așa de greu la Timișoara incat nici chiar primarul, susținatorul proiectului de semaforizare, nu mai suporta sa aștepte cu mașina in rand. Edilul de pe Bega a fost surprins, marți dimineața,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat luni, in dezbatere publica (pe site-ul mfinante.ro), proiectul unui Ordin care reglementeaza procedura de avizare tehnica a noilor modele de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.

- Conducerea Primariei Brasov a anuntat ca intentioneaza sa instituie taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului pentru anul 2018. „In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, persoanele interesate pot trimite in scris propuneri,…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 20 decembrie 2017. Intre cele 38 de proiecte de pe ordinea de zi se afla: aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2018…

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Problemele echipei lui Gigi Becali dupa pierderea numelui ”Steaua” sunt, pe termen lung, mai mari decat anticipa finantatorul. Numarul spectatorilor la meciurile de pe teren propriu a scazut constant si vizibil in ultimii ani, motiv pentru care cheltuielile de inchiriere a Arenei Nationale sunt…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” va organiza, miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 14, la cladirea Museikon, o dezbatere publica despre „Personalitatea regelui Mihai I și rolul monarhiei in istoria moderna a Romaniei”. Cu acest prilej va fi invitat…