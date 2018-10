Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel a primit un inel de logodna de mii de euro de la cel care i-a devenit soț, omul de afaceri Cristi Borcea. Bijuteria este impresionanta. In urma cu ceva timp, Valentina Pelinel a primit inelul de logodna de la fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea. Bijuteria nu este doar spectaculoasa,…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea iși doresc nespus ca fiul lor, Milan, sa faca mișcare inca de mic. Micuțul practica un sport de apa, fiind foarte incantat. Cu doi parinți foarte atenți la imaginea lor și la forma fizica pe care o au, Milan, fiul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea este și…

- Fata agresata de supraveghetoarele de la centrul de plasament din Balș, Olt, care a fost inclusa inca de la momentul constatarii faptelor intr-un program de consiliere psihologica, este internata acum la Spitalul de psihiatrie prof. Dr. Obregia din Bucuresti, pentru evaluare. Intre timp angajatii DGASPC…

- Un caz de moarte suspecta strigator la cer a fost inregistrat la Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, din București. Disparuta de joia trecuta, Victoria Trandafirescu, o pacienta de 63 de ani, a fost gasita decedata, chiar in incinta unitații sanitare, dupa ce a fost data in urmarire și era cautata…

- Din momentul in care Cristi Borcea a fost eliberat, Valentina Pelinel este in culmea fericirii! Vedeta nu se mișca de langa fostul șef de la Dinamo și rar iese din casa. (Super oferte la accesorii gaming) De cand a fost eliberat Cristi Borcea, Valentina Pelinel ii dedica tot timpul sau fostului șef…

- Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. Uruguayanul a plecat de la Dinamo dupa o bataie in Centrul Vechi. Jucatorul uruguayan in varsta de 32 de ani, care a jucat la Petrolul Ploiești și la Dinamo, a ajuns la Omonia Nicosia, in Cipru. Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. A jucat bine la „lupi” Juan…

- Gheorghe Falca nu se mai ascunde!… la București, caci la Arad inca pozeaza intr-un „pocait” familist. Cancan.ro prezinta, in exclusivitate, imaginile care arata ca primarul-donjuan si-a...