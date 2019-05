Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Liviu Dragnea va sta mai puțin in inchisoare decat se credea inițial. Astfel, prevederile din Codul Penal ii reduc liderului PSD pedeapsa considerabil. Incredibil cat va petrece de fapt in spatele gratiilor. Liviu Dragnea, condamnat luni, 27 mai, definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare,…

- Fara doar și poate, este cel mai relaxat derby pentru fostul internațional de când ocupa postul de antrenor al CFR-ului, echipa care și-a adjudecat deja cel de-al doilea titlu consecutiv dupa victoria la limita, 1-0, cu CSU Craiova, cu o etapa înainte de final. Astfel, vișinii vor merge…

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, iese la atac dupa interviul acordat aseara de Liviu Dragnea unui post de televiziune. „Daca nu e "dus complet cu pluta", inseamna ca iși joaca ultima carte: ori la bal, ori la spital”, susține Diaconu pe Facebook, adaugand ca liderul PSD ințelege ca odata trecute alegerile…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta va gazdui, sambata, 4 mai, de la ora 15.30, partida de fotbal SSC Farul Petrolul Ploiesti, contand pentru etapa a 33 a a Ligii a 2 a.In clasament, Farul se afla pe locul 11, cu 39 de puncte, in vreme ce Petrolul ocupa pozitia a cincea, cu 62 de puncte.La…

- Giovani Becali a povestit un episod amuzant cu Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, in timp ce aceștia erau in inchisoare. Potrivit lui Giovani, Borcea s-a speriat de un șobolan la baie și l-a chemat pe Victor Becali. „Sunt prieten cu Cristi. Am stat la inchisoare cu el și fratele meu. Acolo,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Cristi Bordea sa execute o pedeapsa de 7 ani si 6 luni de inchisoare dupa ce i-au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedarilor ilegale de terenuri si transferurilor din fotbal. "In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p. 1969 cu aplic. art. 5 C.p. dispune contopirea…

