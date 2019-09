Stiri pe aceeasi tema

- Fostul finantator al Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea, condamnat in dosarul retrocedarilor si incarcerat de la inceputul lunii februarie, a fost adus in aceasta dimineata, la Judecatoria Sectorului 4 din Capitala, acolo unde se va lua in discutie solicitarea sa de eliberare conditionata. Joi, comisia…

- Fostul finanțator al Dinamo București, Cristian Borcea, condamnat in dosarul retrocedarilor și incarcerat de la inceputul lunii februarie, a fost adus, marți dimineața, la Judecatoria Sectorului 4 din Capitala, acolo unde se va lua in discuție solicitarea sa de eliberare condiționata, conform Mediafax.Joi,…

- Cristi Borcea a primit din partea Comisiei de eliberari conditionate din cadrul Penitenciarului Jilava un aviz favorabil la cererea de eliberare formulata. Surse din Administratia Nationala a Penitenciarelor au precizat ca o comisie de eliberari conditionate a analizat cererea lui Cristian Borcea de…

- Cristi Borcea, condamnat in Dosarul Retrocedarilor, este in inchisoare de pe 8 februarie, dar ar putea primi o veste uriașa la inceputul acestei luni, cand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. La sfarșitul lunii mai Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului…

- Tensiuni uriașe înaintea confruntarii din Gruia dintre CFR Cluj și Dinamo București. Gazdele, cu Peluza Vișinie boicotând partida din pricina neînțelegerilor cu conducerea, oaspeții, în razboi deschis cu managerul general al „câinilor roșii”, Florin Prunea,…

- Inainte de a ajunge din nou in spatele gratiilor, Cristi Borcea a avut grija sa faca ordine in afacerile sale. A renunțat la cele doua ștranduri deținute in Capitala, dar nu a instrainat locațiile, ci le-a inchiriat, așa ca, lunar, in conturile sale intra sume consistente, anunța Libertatea.Mihaela…

- O fi lipsit Borcea de libertate, dar nu și de controlul propriilor afaceri. Din inchisoare, a dat directive clare, iar Mihaelei, prima nevasta, i-a revenit soarta hotelului și a plajei de pe Litoral. Și pentru ca le conduce bine, vrea sa-i mai dea acum un hotel! Inainte de a ajunge din nou in spatele…