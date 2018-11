Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, vineri, ca pe data de 17 decembrie sa se desfasoare ultimul termen al dosarului privind retrocedarea ilegala a unor terenuri din Constanta si Mamaia, in care sunt judecati, printre altii, Radu Mazare, Cristian Borcea si Nicusor Constantinescu, conform…

- Procesul a inceput in urma cu 10 ani, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost trimis in judecata de DNA alaturi de alte 36 de persoane, printre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru. Radu Mazare si Nicusor Constantinescu au fost condamnati…

- Cristian Borcea a fost audiat, miercuri, de catre procurorii DNA, in dosarul deschis dupa o sesizare a Federatiei Sindicatelor Penitenciarelor potrivit careia fostul finantator Dinamo ar fi primit ilegal zece permisiuni de iesire din detentie intr-un an. Sindicatul angajaților din ...

- Cristi Borcea a ajuns, miercuri, la DNA, la doar cateva zile dupa ce a fost audiat de DIICOT, scrie Romania TV.Nu sunt informatii referitoare la dosarul in care este audiat Cristi Borcea, dar in urma cu mai bine de o luna, reprezentantii FSANP au depus o plangere referitoare de acordarea unui tratament…

- Procurorii DIICOT au desfașoarat vineri mai multe perchezitii domiciliare intr-un dosar pentru fapte de evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta iar anchetatorii susțin ca operațiunile au fost derulate de un grup infracțional organizat. Locuința…

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe percheziții domiciliiare, intre care și la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in evaziune fiscala și spalare de bani. Perchezițiile au loc in București, Ilfov, Braila și Constanța. UPDATE,…

- Politisti ai Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – I.G.P.R. si ai Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, fac vineri dimineata 24 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Braila si Constanta, intr-un dosar vizand destructurarea unui…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi ca alegerea procurorului Adina Florea pentru șefia DNA de catre ministrul Justiției trezește suspiciuni, deoarece tatal acesteia este consilier județean al PSD. Dumitru Florea, aflat la al șaselea mandat de consilier județean, a declarat pentru Adevarul ca fiica…