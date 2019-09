Stiri pe aceeasi tema

- Doua semne zodiacale iși vor uni destinele pentru totdeauna in aceasta toamna. Compatibilitatea dintre ele este puternica, iar astrele le sunt favorabile. Chiar daca abia s-au intalnit, le este sortit sa ramana impreuna.

- In perioada 31 august – 1 septembrie 2019 a avut loc la Chișcau, in județul Bihor, concursul internațional de șah care a marcat finalul taberei de șah incepute in data de 25 august, la care au participat un numar total de 50 de copii, dintre care 25 din Satu Mare și 25 din Nyiregyhaza (Ungaria). […]

- Ideea a pornit de la o strafulgerare de moment: ce ar fi daca…? A prins contur și dupa cateva telefoane s-a concretizat in poate unul dintre cele mai frumoase cadouri ce putea fi facut unor copii speciali. Fetele de la Centrul Prietenia din municipiul Botoșani au din aceasta vara o piscina in curte…

- Eugen Tomac a anunțat, in contextul crimei de la Caracal, ca PMP va avea o propunere legislativa, in sesiunea parlamentara de toamna, care va prevedea ca toți criminalii care omoara sau violeaza minori sa fie condamnați pe viața.„Crima de la Caracal scoate in evidența o problema pe care, de…

- In acest an, județul Hunedoara este gazda etapei naționale a concursului ,, CU VIAȚA MEA APAR VIAȚAˮ organizat in perioada 16.07 – 19.07. 2019 in municipiul Deva. Pentru titlul de cel mai bun echipaj de salvatori-juniori vor concura elevi din 20 de județe, micii salvatori urmand a se intrece pe parcursul…

- Cristi Borcea, arestat in februarie, refuza sa munceasca in arestul Penitenciarului Rahova, deși acest lucru ar duce la reducerea pedepsei. Fostul acționat al lui Dinamo, care a acuzat mai multe probleme medicale, nu a cerut sa munceasca. Mai mult, acesta ar prefera sa stea in celula și sa joace…

- Un tribunal din Kenya a condamnat miercuri trei barbati la pedepse cuprinse intre 41 de ani de detentie si inchisoare pe viata pentru rolul lor in atacul din 2015 de la o universitate, soldat cu cel putin 148 de morti, informeaza dpa. Unul dintre acuzati, Rashid Charles Mberesero, a fost condamnat la…