Cristea, europarlamentar PSD: Iohannis alege calea sabotajului

Stiri pe aceeasi tema

- In actualul sau mandat, Iohannis nu a acordat nici un interviu presei romane Klaus Iohannis - care in tot mandatul de pana acum nu a dat nici un interviu presei romane - a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, din care citam cateva paragrafe. „In pofida viziunilor diametral opuse ale sale…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre România nu se numara printre ele, precizând ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neîntelegerile interne.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, dupa ședința CEx PSD, referitor la miniștrii refuzați de președintele Klaus Iohannis, ca doar premierul poate decide revocarea unui ministru, șeful statului neavand niciun cuvant de spus.Ministrul Justiției a explicat ca, potrivit…

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului."Apreciem ca aceasta lege a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 12 noiembrie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35 1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, transmite Administratia Prezidentiala.…

- La finalul discursului președintelui Klaus Iohannis din plenul Parlamentului European, marți, 23 octombrie, eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegatiei la Comisia parlamentara de asociere UE-Moldova, a intervenit cu o serie de observații legate de politica lui Klaus Iohannis fața de statul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei e din ce in ce mai previzibil. Știm cu exactitate care este momentul predilect pentru declanșarea unui nou atac impotriva Guvernului. A Guvernului care nu este al sau. In același timp, el devine inevitabil un personaj politic din ce in ce mai cunoscut…

- ”Președintele Iohannis a depașit recordul la a boicota Guvernul.” a spus Razvan Popa, la DCNews. Europarlamentarul PSD a subliniat, despre declarația președintelui cu privire la activarea articolului 7 contra Romaniei, ca ”nu poți, ca reprezentant al statului, ca primul cetațean al Romaniei, sa induci…