Criptomonedele, între reticență și asumarea riscurilor Ultimii ani au adus o adevarata revolutie pe piata investitiilor de tot felul, in care si-a facut loc, mai intai timid, apoi cu o forta incredibila, valuta virtuala. Este vorba, evident, despre fenomenul criptomonedelor, privit pana nu demult cu maxima reticenta, dar care, pentru investitorii inspirati, care au intuit rapid evolutia lor fulminanta, s-au transformat in adevarate „mine de aur”. Despre aparitia acestor instrumente de plata digitale cu siguranta nu s-a indoit niciun specialist financiar, faptul fiind vazut inainte cu mai multi ani doar ca o chestiune de timp… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

- Zhao Changpeng a dezvoltat cea mai mare casa de schimb valutar pentru criptomonede, ajungand la un profit de 200 de milioane de dolari si o avere personala de 2 miliarde de dolari, insa problemele actuale de pe piata criptomonedelor ar putea duce la prabusi afacerile industriei, relateaza Bloomberg.…

- Dupa o lunga perioada in care oferta de placi video de pe piata a fost depasita de cerere , lucru care a dus la preturi marite, din cauza folosirii acestora in minat monede virtuale, nVIDIA vine cu vesti bune pentru simplii utilizatori. Criptomonedele au deja patru luni de volatilitate extrema, piata…

- Gigantul britanic Barclays, aflat in top 20 cele mai mari banci din lume, face o miscare neasteptata avand in vedere contextul actual privind reglementarile din zona criptomonedelor. Acestia au incheiat un parteneriat cu Coinbase, cea mai mare platforma de tranzactionare a monedelor digitale din…

- O companie franceza a lansat un „cripto-radiator”. Qarnot QC-1 mineaza monede virtuale si foloseste caldura rezultata din proces pentru a incalzi spatiul din jur. Dispozitivul include doua placi video Sapphire NITRO+ RX 580, care ofera un hashrate de 60 MH/s. Potrivit producatorului, QC-1 poate incalzi…

- Anul 2017 poate fi caracterizat intr-un singur cuvant prin conceptul de criptomoneda. Lumea parca a fost vrajita de saltul urias realizat de Bitcoin si de celelalte monede secundare, de genul Ethereum sau Ripple, si a investit masiv in valuta viitorului. Pentru cei care, totusi, nu au vrut sa cumpere,…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, citat de Agerpres. De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC.

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Piata monedelor virtuale e una dintre putinele unde se pot face averi peste noapte. Criptomonedele au intrat in atenția tuturor dupa ce cotațiile lor a au crescut la niveluri impresionante, […]

- "Investitia in criptomonede (ca in orice actiune de bursa) nu se face decat cu banii pe care esti dispus sa ii pierzi", este unul dintre cele mai importante sfaturi de care trebuie sa tineti cont atunci cand intentionati sa intrat in hora Bitcoin. Istoria BITCOIN. cea mai cunoscuta criptomoneda, a inceput…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Fiscalitate 24.7, evenimentul de referinta fiscal-contabil din Transilvania, care ofera participantilor o perspectiva de ansamblu asupra principalelor reglementari fiscale si efectele acestora in contextul economic actual, va avea loc joi, 15 februarie. Temele abordate in acest an in cadrul…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi avantaje. "Eu nu sunt foarte…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- "In contextul evolutiei schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Nationala a Romaniei isi intareste pozitia exprimata prin comunicatul emis in martie 2015, cand atragea atentia asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede. Banca Nationala…

- BNR sesizeaza cresterea interesului populatiei fata de monedele virtuale, in special Bitcoin, si avertizeaza cu privire la riscurile care deriva din lipsa reglementarilor si a supravegherii monedelor virtuale. Comunicatul bancii centrale vine in contextul in care Bitcoin a pierdut doua treimi din…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Criptomonedele pot fi soluția de „restabilire” a averii Casei Regale a Liechtensteinului, a declarat principele ereditar Alois Philipp Maria. Aceasta noua economie digitala trebuie luata in calcul, ca perspectiva de viitor”, a explicat principele Alois. O mare parte din averea Casei Regale…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10% pana spre 8.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimul an, in conditiile in care la sfarsitul anului trecut valora 19.000 de…

- Coreea de Sud planuieste sa ceara bancilor locale sa lanseze un sistem care sa foloseasca numele real pentru tradingul criptomonedelor si care poate urmari tranzactiile, anonime pana acum, intr-un efort al tarii de a reduce specula si activitatile criminale legate de criptomonede, scrie Associated…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro propune o analiza deosebit de interesanta pentru cei care au investit in diversele monede virtuale și care doresc sa știe care este valoarea reala de piața a acestora.Digi24: Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Dupa euforia de la sfarsitul anului trecut, cand bitcoin trecea pragul psihologic de 20.000 de dolari, iar analistii se intrebau unde se va opri aceasta ascensiune fulminante, cea mai populara dintre monedele virtuale a...

- Axel Weber, presedintele UBS Group a transmis ca banca elvetiana nu va include bitcoin in serviciile sale deoarece reglementarea prin care trece aceasta piata ar putea duce la scaderi masive ale critpomonedei, potrivit Fortune. „Acesta este un moment in care pretul este neclar”, a transmis…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Stripe, firma prin care peste 100.000 de business-uri fac tranzactii online, planuieste sa renunte la platile in bitcoin pe care le integrase in serviciile sale, potrivit BBC. Printre argumentele companiei se numara faptul ca utilizatorii de bitcoin privesc moneda digital mai mult ca pe…

- Cum pot sa investesc in criptomonede? Ce este un ICO? Ce este un wallet? Cand este cel mai bun moment sa cumperi? Care este diferenta dintre un portofoliu de actiuni si un portofoliu de criptomonede? Raspunsurile la cele mai frecvente intrebari cu care se confrunta investitorii atunci cand vor sa…

- In timp ce cursul aurului stagneaza de ceva timp la un nivel de circa 1.200 euro, valoarea monedei virtuale a explodat: in luna mai, un Bitcoin valora peste 2.500 euro, iar in decurs de un an, valoarea a crescut de 10 ori, depașind pragul de 10.000 de euro. In 2011, un Bitcoin valora aproximativ zece…

- Bitcoin si alte criptomonede au trecut printr-o saptamana de volatilitate extrema, in timp ce actiunile in vederea reglementarii criptomonedelor din China, Franta si Germania au adancit si mai mult ingrijorarile din urma anuntului Coreei de Sud ca este posibil sa interzica exchange-urile de monede…

- Intr-un interviu acordat CNBC inaintea viitorului Forum Economic Mondial din Davos, Elveția, unde Shiller va tine un discurs, autorul celei mai bine vandute carți "Irrational Exuberance" a spus ca Bitcoin "nu are deloc valoare decat daca exista un consens comun ca acesta are valoare." Shiller a comparat…

- Piata criptomonedelor este extrem de vulnerabila. 14% din totalul banilor virtuali au fost furati. Daca s-ar intampla ca 14% din masa monetara calsica sa fie furata, chiar si intr-o perioada lunga de timp, oamenii si -ar pierde total increderea in sistem, scrie Digi24.ro.

- Cea mai populara moneda virtuala a scazut intr-o zi cu 20%, la minimul ultimelor 6 saptamani. Dupa ce marti a coborat sub 12000 de dolari, ieri a pierdut inca 1.200 de dolari din valoare si se indreapta spre pragul de 10.000 dolari. Nici rivalii digitali stau bine, Ethereum si Ripple au scazut in line…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- In cei peste 20 de ani de activitate, Ioana Filipescu și-a cladit un nume respectat in domeniul serviciilor financiare și in investment banking. A lucrat pentru BERD, KPMG, Raiffeisen Investment, iar apoi și-a deschis propria firma de consultanța, Filipescu Vișa. In prezent, este partener in cadrul…

- Preturile unora dintre cele mai populare criptomonede au fost in picaj luni, 8 ianuaria 2018. Motivul, se pare, ar fi fost ca popularul site coinmarketcap.com a eliminat din platforma datele in urma tranzactiilor din Coreea de Sud. Platforma coinmarketcap.com a eliminat luni datele tranzactiilor…

- Criptomonedele ar putea sa ne duca mai aproape de o lume a singularitatii. Un experiment proiectat de Manuel Beltran incearca sa aduca mai aproape oamenii de lumea tehnologica, prin incercarea de a folosi energie din corpul uman pentru a mina monede digitale, potrivit Bitcoin.com Echipa…

- In Japonia, unde monedele virtuale sunt la mare moda, opt cantarete s-au hotarat sa creeze o formatie dedicata criptovalutei, informeaza AFP. Cele opt membre ale grupului ''Kasotsuka Shojo'' (''fetele modelor virtuale'') reprezinta fiecare cate o criptomoneda…

- La inceputul acestei saptamani, cercetatorii in domeniul securitații cibernetice din cadrul firmei americane AlienVault au anunțat ca au gasit dovezi ale unui malware care „infecteaza” computerele pentru a mina criptomoneda Monero in contul Coreei de Nord, relateaza CNBC . Moneda virtuala minata ar…

- ​Actiunile Eastman Kodak au crescut cu aproape 120% dupa ce compania celebra pentru ce a facut in domeniul foto a anuntat ca va lansa o criptomoneda pentru fotografi si ca va lansa servicii de minare Bitcoin. Kodak a fost un pionier al fotografiei digitale, dar acum are o capitalizare de numai 132 milioane…

- Aplicația de chat Telegram va lansa o moneda digitala proprie, operațiune in timpul careia va strange bani pentru finanțarea platformei, scrie TechCrunch . Monedele digitale au fost vedeta sfarșitului de an in 2017, cand Bitcoin ajunsese aproape de 20.000 de dolari pe unitate . De asemenea, o alta moneda,…

- Cu o crestere de 1.318% anul trecut, bitcoin nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor, clasamentul fiind dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%. Top 3 cresteri este completat de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza, in top 10, stellar,…

- Dogecoin, o moneda virtuala destinata unui caine celebru de pe internet, a ajuns sa aiba o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie CNBC . Datele de pe site-ul CoinMarketCap arata ca Dogecoin are acum o capitalizare totala de 1,22 miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol. Valoarea…

- Anul 2018 a venit cu o surpriza in sectorul cripto-monedelor, dat fiind ca moneda Ripple a crescut cu peste 42% in ultimele 24 de ore, ceea ce o face sa ocupe locul doi, dupa Bitcoin, din punctul de vedere al capitalizarii de piata.

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…