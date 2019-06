Stiri pe aceeasi tema

- Otelul este deviat spre Europa, ca efect al tarifelor vamale impuse de SUA, iar Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru limitarea acestor importuri, se arata intr-o scrisoare trimisa institutiilor si liderilor UE de catre sefii companiilor care activeaza in industria europeana a otelului, transmite…

- Huawei spune ca are incredere in statele europene ca acestea nu vor urma exemplul SUA și ca nu vor pune compania pe lista neagra, spune un director al companiei, citat de presa italiana și de Reuters. Europa are o dilema ...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj participantilor la evenimentul "Innovation Labs 2019 - Demo Day", in care a atras atentia Guvernului sa nu "sacrifice viitorul economic" al Romaniei si a facut apel la tineri sa se implice in viata politica. "Romania are toate atuurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis Guvernului sa nu "sacrifice viitorul economic" al Romaniei. ”Din pacate, mediul de afaceri romanesc a primit din partea Guvernului masuri hazardate si intempestive, fara consultare si fara o minima fundamentare, mesaje adverse pentru investitorii straini…

- Incendii de padure, puturi secate si culturi amenintate: chiar inainte de sosirea verii, seceta ameninta o parte a Europei Centrale si de Nord, dupa un an 2018 in care ploile au fost rare, relateaza joi AFP."Daca vremea fara ploi va continua in urmatoarele cateva luni, am putea avea aceeasi…

- Seful WarnerMedia, John Stankey, a dezmintit miercuri raportul care sustinea ca firma mama AT&T ia in considerare vanzarea diviziei europene a retelei HBO, numindu-l "neintemeiat si incorect", transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Financial Times (FT) a anuntat, citand mai multi fosti…

- Santander a asigurat miercuri investitorii ca economiile de pe piețele mature din Europa și o creștere mai mare a profitabilitații in America Latina au fost suficiente pentru a-și realiza obiective financiare intermediare, amplificand totodata transformarea sa digitala, informeaza Reuters, potrivit…

- Comisia Europeana va solicita saptamana viitoare tarilor UE sa colaboreze mai mult in privinta riscurilor de securitate cibernetica legate de retelele 5G, dar va ignora apelurile din SUA pentru interzicerea echipamentelor Huawei Technologies, potrivit unor surse Reuters . Vice-presedintele Comisiei…