- Pentru ca monedele virtuale au inceput sa prinda avant si sunt din ce in ce mai atractive pentru populatie, Banca Nationala a iesit la rampa si avertizeaza asupra riscurilor pe care le comporta cumpararea acestor monede. Reprezentantii BNR trag un semnal de alarma si sustin ca monedele virtuale sunt…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) reitereaza ca exista un risc ridicat de pierdere a sumelor investite in monede virtuale, considerandu-le active speculative, extrem de volatile si riscante, in cazul carora s-au amplificat riscurile financiare si reputationale.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca „descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale” a institutiilor de credit, in scopul „evitarii manifestarii riscului reputational”.

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF . In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca utilizatorii care aveau…

- Autoritatile de reglementare a sectorului financiar analizeaza riscurile provocate de bitcoin si alte monede virtuale si vor discuta un raspuns la viitoarea reuniune a G20 din luna martie, a declarat vineri un oficial al Bancii Centrale Europene, potrivit Reuters.

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, scrie …

- vezi prezentarea Un balon urias? O ratacire efemera? O inselatorie? Oricum ar fi numit fenomenul valutelor virtuale, teama investitorilor in Bitcoin de a nu pierde valul poate avea o influenta puternica si periculoasa, in acelasi timp, asupra deciziilor financiare. Mizele sunt uriase in acest moment,…

- BNR va lansa in circulație noi bancnote și monede cu noua stema a țarii, anunța instituția. "In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema…

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) a publicat joi, 21 decembrie, o sinteza detaliata a investigatiei fraudei bancare, pe care a primit-o impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson.

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a 7.

- Monedele virtuale iau avant. In contextul cresterii valorii bitcoinului, o alta criptomoneda incearca sa-i calce pe urme, si anume PutinCoin. In paralel, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin admite ca monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale.

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale. Sanctiunile impotriva Rusiei au creat "o necesitate obiectiva" pentru monedele digitale, a afirmat Serghei Glaziev la o sedinta…

- Romanii care iau un imprumut vor fi mai bine protejati daca vor contracta de la banci credite cu dobanda fixa, sfatuieste Banca Nationala a Romaniei (BNR). Avertismentul vine in contextul in care dobanzile la creditele in lei s-au majorat accelerat incepand cu luna septembrie, iar gradul de indatorare…

- Emil Stavrev s-a aflat la București impreuna cu o delegație de la Washington a Fondului, pentru a prezenta, la Banca Naționala a Romaniei, un raport regional privind starea economiei și reforma in sistemul judiciar. Articolul integral pe PROFIT.RO

- Informația despre monedele de 1 și 2 lei este confidențiala pâna în momentul publicarii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a deciziei de punere a lor în circulație. Este raspunsul BNM la o solicitare a Agenției de presa IPN despre etapa la care se afla inițiativa.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va interveni cu toate instrumentele de care dispune pentru a stabiliza dobanzile din piata monetara in jurul ratei de politica monetara, in prezent situate la 1,75% pe an. In schimb, cursul va fluctua mai mult in perioada urmatoare. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…