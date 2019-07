Criptomoneda pregătită de Facebook, criticată de un ministru francez „Nu putem sa acceptam vreo moneda de schimb cu acelasi tip de puterea ca a celor suverane. Este nevoie de reglementare si, momentan, Libra nu indeplineste cerintele”, a declarat presei, la inceperea reuniunii cu omologii din G-7, Bruno Le Maire, ministrul Economiei din Franta. El a subliniat ca in primul rand este o chestiune de suveranitate. „Nu se poate converti intr-o moneda suverana. Trebuie respectate regulile de lupta impotriva spalarii de bani sau a finantarii terorismului, impuse tuturor celorlalte monede”, a precizat acesta, citat de romaniatv.net.



