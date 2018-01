Stiri pe aceeasi tema

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata de bitcoin nu este nici macar aproape de sfarsit, potrivit CNBC, scrie ZF.ro. „Eu cred ca vom vedea bitcoin-ul atingand nivelul de 60.000 de dolari, dar mai cred si ca vom vedea bitcoin-ul, tot in acest…

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda,…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- Moneda digitala Ripple (XRP) a crescut cu peste 70% in ultimele 24 de ore, trecand pe pozitia a doua in topul criptomonedelor, cu o valoare a pietei de peste 100 de miliarde de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- Nepotul Ritei Scott a convins-o pe aceasta la mijlocul lunii noiembrie sa se alature ultimei senzatii in materie de investitii si sa achizitioneze bitcoin, potrivit Wall Street Journal. „Am crezut ca este o moneda mare”, spune femeia in varsta de 70 de ani. „Nici macar nu stiam ce era, o…

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Moneda virtuala Bitcoin a scazut cu 10 , pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale, relateaza Digi 24.In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila…

- In acest weekend Bitcoin a fost aproape de a atinge pragul de 20,000 de dolari, atingand maximul de 19,771 dolari duminica. La acest pret, misteriosul creator al acestei monede, Satoshi Nakamoto, ar avea o avere de 19,4 miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa pe locul 44 in topul Forbes al celor mai…

- Cresterea abrupta a pretului monedei Bitcoin si sumele uriase puse la bataie de fonduri de investitii si oameni simplii care spera ca astfel sa se imbogateasca peste noapte au pus pe jar autoritatile sud-coreene, care se tem ca bula speculativa s-ar putea sparge, iar pierderile rezultate vor fi resimtite…

- Contractele futures in bitcoin lansate duminica seara de operatorul bursier din Chicago Cboe Global Markets arata ca pietele financiare anticipeaza ca moneda digitala se va aprecia in continuare, dar intr-un ritm mai moderat fata de cel inregistrat in ultimele saptamani, in contextul inmultirii avertismentelor…

- Cameron Winklevoss, unul dintre cei care sunt azi miliardari in bitcoin, sustine ca valoarea totala a monedelor bitcoin de pe piata va ajunge la mii de miliarde de dolari in cativa ani , iar aceasta criptomoneda va fi aurul viitorului. In prezent, valoarea totala a monedelor bitcoin este estimata la…

- Aprecierea cu peste 3.000 de dolari a bitcoin din ultimele 24 de ore continua sa contrazica numerosii sceptici, cererea pentru cea mai importanta moneda virtuala din lume explodand. Investitorii s-au inghesuit joi sa deschida conturi noi sau sa plaseze ordine, provocand incetinirea si blocarea Coinbase,…

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- Fenomenul criptomonedelor a explodat in intreaga lume, iar valoarea lor continua sa creasca. Aceasta a atins nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley. Nici…

- Valoarea unui Bitcoin a scazut la finalul zilei de 29 noiembrie cu peste 2.000 de dolari in decurs de cateva ore, conform graficului prezentat de catre Coindesk.com, dupa ce criptomoneda depasise pragul de 11.000 de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Cursul de tranzacție pentru bitcoin a depașit nivelul de 10 000 de dolari miercuri dimineața in ASIA. Aceasta creștere reprezinta o multiplicare de 10 ori a valorii monedei virtuale in acest an. La...

- Valoarea unei monede Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari (7.493 lire), reusind astfel sa doboare un nou record. Criptomoneda a reusit sa depaseasca valoarea de 10.000 de dolari, la doar cateva zile dupa ce a doborat un record si a trecut de 9.000 de dolari, informeaza BBC.…

- Bitcoin a cunoscut o noua crestere impresionanta, ajungand sa fie tranzactionat si cu peste 12.000 de dolari pe platformele din Coreea de Sud sau Australia. Toate criticile aduse de catre oamenii din industria financiara, si nu numai, nu fac decat sa ii creasca popularitatea monedei digitale, fapt…

- Fostul manager de fond de investitii la Fortress Investment Group, Michael Novogratz, a declarat ca bitcoin isi poate creste valoarea de patru ori in urmatoarele 13 luni. "Bitcoin ar putea atinge nivelul de 40.000 de dolari la sfarsitul anului 2018. Se poate cu usurinta", a declarat Michael Novogratz,…

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk.…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si activitati…

- Valoarea monarhiei britanice este de 88 de miliarde de dolari, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta, cu ocazia celebrarii a 70 de ani de casnicie intre Regina Elizabeta a II-a si a Printului Philip, anunta Forbes.

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care motorul de cautare va reduce distribuirea de știri din mass-media ruse precum postul de televiziune internațional Russia Today (RT) și ag...

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Moneda virtuala Bitcoin a ajuns, luni, la valoarea de aproape 8.200 de dolari pe unitate, un nou record. Potrivit Reuters, in ultimele zile cresterea valorii Bitcoin a fost de aproape 50% in numai opt zile. Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii…

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitat, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, relateaza Reuters. Informaţia a apărut după ce compania americană…

- Airbus a semnat cel mai valoros contract din istorie pentru vanzarea de avioane de pasageri unui fond de investitii care detine mai multe companii aeriene. Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 49,5 miliarde de dolari. Evenimentul a avut loc in cadrul salonului aeronautic din Dubai.

- A fost cel mai prolific an de care s-a bucurat cryptomoneda Bitcoin, valoarea acesteia crescand de la 600 la un maxim record de peste 7.300 de dolari. Drept rezultat, unul dinre cei mai mari detinatori de Bitcoin are acum o avere de aproape 6 miliarde...

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- In doar 13 ore, au fost vandute produse in valore de 18 miliarde de dolari. Anul trecut, in 2016, in 24 de ore, vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari. Potrivit Digi24, tranzacțiile au fost realizate numai in magazine online, care aparțineau unui anumit grup (Alibaba). Acest grup a oferit…

- Statele Unite vor aloca, in 2018, 4,5 miliarde de dolari pentru a opri agresiunea rusa in Europa. Banii sunt incluși in proiectul bugetului pentru Aparare de anul viitor, care a fost votat de ambele camere ale Congresului de la Washington.

- Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile…

- SUA au alocat 73 de miliarde de dolari pentru activitati de spionaj civil si militar in anul 2017, atat pe teritoriul Statelor Unite, cat si in strainatate, potrivit unor cifre oficiale publicate miercuri si citate de AFP.

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași in 2017 valoarea de 1,87 trilioane dolari, in creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce inregistreaza cele mai mari incasari cu 681, 438 și respectiv 196 milioarde…

- Analist bancar: Bitcoin ar putea ajunge la 100.000 de dolari peste 10 ani Un bitcoin ar putea ajunge sa valoreze 100.000 de dolari pentru 10 ani, in conditiile in care in prezent moneda virtuala se tranzactioneaza cu 5.270 de dolari, spune Kay Van-Petersen, analist la Saxo Bank. „Acum un…

- Miliardarul american George Soros, in varsta de 87 de ani, a transferat o mare parte din averea sa Fundației Open Society pe care a inființat-o in 1984 pentru a promova democrația, drepturile omului și libertatea presei, scrie AFP. Fundația Open Society (OSF) au primit 18 miliarde de dolari de la George…

- Președintele Donald Trump a anuntat, marti seara, la finalul întâlnirii cu premierul grec Alexis Tsipras, ca a informat Congresul SUA în legatura cu posibila vânzare catre Grecia a unor avioane de lupta F-16, informeaza Mediafax. Contractul ar putea atinge valoarea…

- Nou record pentru Bitcoin. Moneda virtuala a trecut de 5.000 de dolari Bitcoin a stabilit un nou record, trecand de 5.000 de dolari, moneda virtuala valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur. Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari, potrivit…