Criptarea mesajelor pe Facebook: SUA și Marea Britanie încearcă blocarea demersului Autoritațile de la Washington și de la Londra se opun, intr-o scrisoare comuna, inițiativei Facebook de a cripta mesajele dintre utilizatorii rețelei sociale, in incercarea de a contracara fenomenele de terorism și abuz impotriva copiilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. In contextul anunțului facut de compania Facebook Inc. de a aplica metoda „end-to-end” de criptare a mesajelor dintre utilizatorii sai, care presupune accesarea conținutului conversațiilor doar de catre participanții acestora, autoritațile de la Washington și de la Londra cer renunțarea la acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

