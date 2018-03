Stiri pe aceeasi tema

- O ucraineanca de 32 de ani spune ca a descoperit secretul frumusetii. Ca sa fie vesnic tanara, ea se imbaiaza, goala, in apele inghetate ale fluviului Nipru. Si asta face in fiecare weekend, in special in cele in care temperaturile coboara mult sub zero grade. Astfel, spune Inna Vladimirskaya, isi mentine…

- Dave, un cangur care locuieste in Gradina Zoologica din Bronx, New York, Statele Unite, primeste crioterapie pentru artrita sa. La venerabila varsta de 15 ani, cangurul este beneficiarul imbunatatirii atitudinii oamenilor fata de rudele...

- Cantaretul american, care va sustine o serie de concerte pentru promovarea celui mai recent album, ”Man Of The Woods”, a marcat momentul pe Instagram cu un instantaneu in care apare alaturi de sotia sa, Jessica Biel, si de fiul cuplului, Silas, in varsta de doi ani. Imaginea ii…

- Celebrul broker care a devenit inspiratie pentru filmul cu Leonardo DiCaprio traieste bine dupa inchisoare! Jordan Belfort, fostul broker a carui viata desfranata a ajuns subiect de film la Hollywood, castiga o avere. Dupa ce a iesit din inchisoare, „Lupul de pe Wall Street” si-a jurat ca se va reabilita.…

- Andreea Berecleanu, invitata in emisiunea Refresh by Oana Turcu, vorbește despre viața ei. Frumoasa prezentatoare spune ca daca l-ar ruga pe soțul ei sa-i faca vreo intervenție, categoric, ar refuza-o.

- Nici in cele mai infioratoare coșmaruri sau halucinații nu și-ar fi putut imagina Marina Krim, mama a trei copii, ca intr-o zi normala de octombrie avea sa mearga acasa și sa-și gaseasca doi dintre copii morți, in cada, intr-o baie de sange. Venise acasa, intr-un apartament de lux din New York, impreuna…

- Celebrul actor ne va reprezenta la The Philip K. Dick Film Festival, cu filmul „The Wanderers/Vanatorul de spirite”. Producția „The Wanderers/Vanatorul de spirite” – un thriller supernatural cu Armand Assante, Lior Ashkenazi, Raluca Aprodu si Razvan Vasilescu – cucerește America intr-un parcurs de festivaluri…

- Iata cateva dintre sfaturile financiare venite din partea bogatilor lumii. Urmeaza-le daca vrei bani mai multi! Taie cheltuielile care nu sunt necesare, daca vrei bani mai multi Doar pentru ca iti permiti sa cumperi un anumit lucru nu inseamna ca si trebuie s-o faci. Spre exemplu nu trebuie neaparat…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Michael Jeffrey Jordan n. 17 februarie 1963, Brooklyn, New York, SUA a fost un jucator profesionist american de baschet, actualmente om de afaceri si proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte Hornets.Biografia sa de pe site ul NBA spune, Michael Jordan este recunoscut ca cel mai mare jucator…

- Andra dezvaluie secretul frumusetii. In cadrul unui interviu pentru o emisiune, Andra, in varsta de 31 de ani, a dezvaluit cum arata rutina ei de frumusete, care ii permite sa aiba un ten tanar si curat. “Ma demachiez in fiecare seara, oricat de obosita as fi dupa un spectacol. In plus, folosesc o masca…

- Saptamana Modei de la New York este o ocazie perfecta pentru numeroase vedete sa apara la prezentarile marilor case de moda in ținute care mai de care mai sofisticate. De la actrițe și cantarețe celebre, la modele de talie internaționale, cu toate s-au adunat pentru a admira cele mai noi colecții ale…

- Andra si-a dezvaluit secretul frumusetii. In ciuda faptului ca are un program foarte incarcat, plin de concerte si aparitii la TV, Andra arata mereu bine. Ea a marturisit ce face intotdeauna inainte de culcare pentru a fi in forma.

- Judecatorii din New York au deschis un proces impotriva Companiei Weinstein, sub acuzatia ca studioul nu a reusit sa-si protejeze echipa de Harvey Weinstein, scrie BBC. Producatorul de la Hollywood se...

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Actorii John Gavin și Reg E. Cathey au decedat, anunța presa americana. John Gavin, cunoscut pentru rolul din pelicula “Psycho” a murit ca urmare a unei pneumonii. Reg. E Cathey suferea de cancer pulmonar și a murit la locuința sa din New York. Hollywood-ul a pierdut doi mari actori. John Gavin și Reg…

- Aspectul fizic este un lucru important pentru oricine, și pentru barbați, dar mai ales pentru femei, dintre care cele mai multe viseaza la ”tinerețe fara batrinețe și viața fara de moarte”. Nu intotdeauna e ușor sa alegem o meserie și sa urmam o cariera. De multe ori ne alege ea pe noi, datorita conjuncturii…

- Will Smith a demonstrat inca o data ca este unul dintre cei mai haioși actori de la Hollywood. Acesta a facut o parodie la videoclipul "Icon" al fiului sau, Jaden Smith, care și-a inceput recent cariera de rapper.

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Dragostea adevarata exista! Iar cuplul Biel-Timberlake se bucura de ea din plin, chiar și la cinci de ani de la casatorie. Mesajul recent postat de Jessica, și adresat lui Justin Timberlake, e de-a dreptul emoționant și ne dovedește ce relație minunata exista intre cei doi soți! Ieri a fost ziua lui,…

- Cum ieri a fost ziua celebrului cantareț Justin Timberlake, soția lui, Jessica Biel, a ținut sa-i faca o super declarație artistului care a implinit 37 de ani. Actrița i-a scris cat de mult conteaza pentru ea.

- Frantuzoaicele sunt printre cele mai admirate femei din lume si au un farmec greu de definit - elegan­te, ra­finate, misterioase... În tara care da tonul modei si parfumurilor, simpli­tatea si naturaletea sunt la mare pret.

- Celebrul muzician britanic, in varsta de 70 de ani, și-a inștiințat fanii, prin intermediul unei conferințe oficiale, ca are de gand sa se retraga. Dupa aproape 50 de ani de cariera, Elton John nu va mai merge in niciun turneu muzical, decizand sa se dedice soțului și copiilor. Elton John nu va mai…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Celebrul tenor a fost sarbatorit de intreaga familie la New York. In noiembrie, a aniversat 50 de ani de cariera, iar in ianuarie 77 de ani de viata. Celebrul artist spaniol traieste de ani buni in America si este mai mereu inconjurat de familie: sotia sa, soprana de origine mexicana Marta Ornelas,…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- Justin Timberlake isi doreste copii „pe cat de multi posibil” cu sotia sa, Jessica Biel, potrivit contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Can’t Stop The Feeling!’ – care are un baiat in varsta de doi ani, Silas Randall, impreuna cu Jessica Biel – a spus, intr-un interviu pentru Beats 1 Radio: „Imi doresc…

- Este unul dintre cei mai faimoși actori, regizori și producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este și printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani. Robert de Niro (74),…

- George Alagiah, prezentator BBC, a urmat un lung tratament impotriva cancerului, insa acesta din urma a recidivat. Prezentatorul a fost diagnosticat cu cancer in anul 2014, insa clipele de cosmar nu au luat sfarsit.

- Daca la Globurile de Aur au mizat pe rochii negre pentru un protest tacit impotriva abuzurilor de la Hollywood, la Critics’ Choice Awards vedetele au vrut sa-și ia revanșa in ceea ce privește culorile rochiilor pe care le-au purtat. In unele cazuri, modele mult prea extravagante, in culorit țipatoare…

- Meryl Streep a fost din nou in centrul atenției marți seara, atunci cand și-a lua in primire premiul pentru cea mai buna actrița la Gala National Board Of Review Awards din New York. Suprirnzator nu a fost faptul ca actrița, de 3 ori caștigatoare a premiului Oscar, a urcat inca o data pe scena, in aplauzele…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- Cercetatorii de la Universitatea City din New York au obtinut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poata opri gloantele. Cel mai rezistent material din lume este extrem de subtire si comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subtire, care este format din straturi de…

- Actorul si cantaretul va lansa ''Man of the Woods'' pe 2 februarie, cu doua zile inainte de recitalul sau din cadrul Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. Justin Timberlake a anunta lansarea viitorului material discografic printr-un videoclip postat pe Facebook. ''Acest…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea City din New York a obținut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poate opri gloanțele, insa extrem de subțire și comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subțire, care este format din straturi de atomi de carbon legați intre…

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- In 2010, locul unde au fost ingropati Nicolae si Elena Ceausescu a fost cercetat de personal specializat. Deshumarea cuplului Nicolae si Elena Ceausescu a fost facuta la cererea fiului lor, Valentin, sustinut de Mircea Oprean. Ambii au cerut prelevarea unor probe ADN pentru a se convinge de faptul ca…