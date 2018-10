Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a pierdut azi primul meci in acest sezon, in fața semifinalistei ediției trecute, Kastamonu, 20-21. Dumanska și compania se califica insa fara emoții in turul 3. SCM Rm. Valcea nu a bifat al 9-lea meci consecutiv fara infrangere, echipa pregatita de Florin Pera impiedicandu-se azi, in…

- Neymar (26 de ani) ar putea reveni la Barcelona in vara anului viitor, catalanii avand o clauza prin care pot sa-l rascumpere contra sumei de 222 de milioane de euro, anunta postul de radio Cadena Ser. Ziarul de casa al Barcelonei, Mundo Deportivo, a confirmat informatia, anuntand ca Neymar…

- Romania U17 s-a calificat sambata, 6 octombrie, la Turul de Elita, dupa ce a invins categoric, scor 4-0, selecționata similara a Lituaniei, informeaza frf.ro. Romania a deschis scorul inca din...

- Romania U17 s-a impus in meciul cu Lituania, 4-0, și s-a calificat la Turul de elita. Stoica, Munteanu, Pitu și capitanul Dragușin, marcatori in 4-0 cu Lituania, au calificat generația U17 la competiția din martie 2019. O faza creata pe stanga, finalizata de Stoica, și o reușita a varfului Munteanu…

- FCSB va juca maine, de la ora 21:30, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.RO impotriva Unirii Alba Iulia in șaisprezecimile de finala ale Cupei. Marko Momcilovici și Mihai Balașa sunt accidentați, in timp ce Bogdan Planici va fi odihnit la acest joc. Așadar, sunt mari șanse ca…

- CSA Steaua Bucuresti a intrat in ritmul un joc la trei zile, iar duminica, de la 17:00, va infrunta echipa croata GRK Varazdin 1930 in turul 1 al Cupei EHF – mansa a doua. Formatia bucuresteana pleaca in avanjat inaintea returului, dupa victoria cu 26-25 in Croatia, in urma cu...

- SCM Craiova, deținatoarea Cupei EHF, vrea sa ajunga in premiera intre cele mai bune 16 echipe ale continentului. Oltencele trebuie sa caștige turneul de calificare din Croația. SCM Craiova ar putea deveni a cincea echipa din Romania, la feminin, care ar ajunge sa evolueze in grupele Ligii Campionilor…

- Mai multe lucrari ale sculptorului Constantin Brancuși sunt expuse la Muzeul de Arta Moderna (MoMA) din New York, SUA, intr-o prezentare care include filmari, desene și fotografii legate de influența artistului nascut in Romania și consacrat la Paris, potrivit site-ului instituției.Expoziția…