- Un barbat in toata firea a ajuns la Politia din Gaesti, acolo unde acesta si-a reclamat concubina, despre care spune ca l-a batut. Cei doi s-au luat la bataie, intr-o piata, in vazul tuturor.

- Un barbat de 35 de ani, din municipiul Sacele, judetul Brasov, a fost arestat preventiv, sambata, dupa ce, prins in timp ce incerca sa fure paleti cu lemne, a vrut sa loveasca un politist cu toporul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pare cel mai inegal dintre luptele din tabara Lemurilor, dar nu e o carte jucata, chiar daca regulile nescrise ale jocului spun ca un barbat nu poate fi invins de o femeie. Ioana nu pare favorita, dar finalul este cel mai important

- Tentativa de omor in Argeș. Barbat lovit in cap. Noaptea trecuta un barbat de 39 de ani din comuna argeșeana Bogați a fost reținut pentru tentativa de omor. Acesta este banuit ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi fost implicat intr-un conflict spontan cu un barbat de 32 de ani din aceeași…

- Un barbat de 38 de ani a murit si alte cinci persoane a fost ranite in urma unui accident rutier grav de a avut loc, in cursul zilei de marti, 11 decembrie, in municipiul Iasi. Vinovat de producerea accidentului este un barbat de 42 de ani, de profesie lautar, care se afla in coma.

- Un polițist din Timiș a ajuns la spital in stare grava, marți, dupa ce a fost lovit in cap de un barbat in timpul unei intervenții. Pentru imobilizarea agresorului au fost trase mai multe focuri de arma, in plan vertical.Potrivit unor surse judiciare, un polițist de la postul Checea a fost lovit de…

- Politistii au deschis dosar penal, dupa ce o femeie de 68 de ani din Petrila, judetul Hunedoara, i-a virat unui presupus cetatean american cunoscut pe o retea de socializare, in mai multe transe, suma de 11.400 de euro.

- Ieri, 18 noiembrie 2018, politistii din Blaj au fost sesizati de o femeie din oras cu privire la faptul ca a fost inselata cu 4.250 de euro, prin aceasta metoda. Infractorii au incercat sa dea lovitura si in Alba Iulia, insa persoana apelata nu a dat curs solicitarilor acestora si a anuntat politia.…