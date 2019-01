Crin Antonescu, REACŢIE la zvonurile privind neincluderea lui lista PNL la europarlamentare "Dupa cum ati fost informati in repetate randuri de domnul presedinte Orban si de alti purtatori de cuvant ai partidului, listele urmeaza sa se alcatuiasca. Sigur ca mai candidez, nu vad ce motive as avea sa nu mai candidez. N-am exprimat niciodata vreo indoiala in legatura cu candidatura pe care am anuntat-o inca de acum cateva luni. Fiecare candidat a depus un dosar care cuprinde un CV, un proiect de candidatura legat de tematica europeana, de principalele puncte de interes ... Am depus si eu un astfel de dosar. Am avut si discutii cu presedintele partidului, ca si cu alti colegi.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea este sustinuta si de jurnalistul Ion Cristoiu, care a declarat, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere președintelui Klaus Iohannis ii este frica „de moarte” de revenirea in politica a lui Crin Antonescu. EUROPARLAMENTARE: Crin Antonescu nu prinde lista scurta a PNL. Un sef de corporatie…

- Poziția lui Crin Antonescu pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare se clatina. Nu se știe nimic exact, nu se spune nimic, i se face reproșuri, pare a fi incomod. Ion Cristoiu a afirmat, in emisiunea ”100 de minute” de la Antena 3, de vineri seara, ca ”Un Crin Antonescu pe primul loc…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat vineri, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere președintelui Klaus Iohannis ii este frica „de moarte” de revenirea in politica a lui Crin Antonescu.„Un Crin Antonescu pe primul loc (pe lista PNL la europarlamentare - n.r.) rupea PSD pentru ca era votat…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca a aflat pe surse faptul ca Liviu Dragnea i-a propus Alessandrei Stoicescu de la Antena 3 sa deschisa lista PSD la alegerile europarlamentare.Citește și: Robert Turcescu lanseaza o informație BOMBA: Alessandra Stoicescu (Antena 3), candidat al PSD…

- Intre actualul lider al PNL, Ludovic Orban și fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a intervenit o ruptura, asta din cauza faptului ca Orban nu-l vrea pe lista la europarlamentare pe Crin Antonescu și, din primele date, nici cercetarea sociologica comandata de PNL nu-i este favorabila.Citește…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…

- "Romania, din punct de vedere formal, nu are cum sa nu fie pregatita. Pregatirea inseamna ca exista organizate coloanele SPP pentru paza demnitarilor. Exista hoteluri inchiriate, sali de conferinta - ca a facut Ceausescu Palatul Parlamentului destul de mare - aici nu va fi nicio problema. Ideea este…

- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea de a influenta…