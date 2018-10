Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a depus plangere la Poliție, dupa ce ar fi fost agresat verbal pe strada. In presa a aparut știrea ca agresorul ar fi Ștefan Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru.

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, in legatura cu anunțul lui Crin Antonescu potrivit caruia acesta a depus documentația pentru alegerile europarlamentare, ca se bucura ca fostul lider liberal a luat decizia și ca susține candidatura sa, scrie Mediafax."In ceea ce ma privește…

- Antonescu afirma ca nu a participat la intalnirile de la care Victor Ponta publica acum fotografii cu Liviu Dragnea, alaturi de sefi de institutii, dar apreciaza ca astfel de fotografii "nu dovedesc nimic". "Nu am participat la astfel de intalniri private nu faceam parte din grupul respectiv.…

- Fostul presedinte liberal Crin Antonescu spune ca fotografiile aratate de Victor Ponta in ultimele zile „nu dovedesc nimic” si reprezinta „o cadere in ridicol”, considerand ca scandalul intre cei doi e o „penibila rafuiala de mahala“.

- Parlamentarul PMP, Robert Turcescu, a reacționat dur dupa ce a vazut cum arata operele lui Constantin Brancuși de la Targu Jiu. Acestea sunt inverzite. Postarea lui Robert Turcescu Bai, nenorocitilor, nu va e mah, rusine?! Ivascul...

- In prezent, la Direcția Naționala Anticorupție sunt inregistrate aproximativ 300 de cauze in care sunt vizati magistrati. Dezvaluirea apare in proiectul de management prezentat de Marius Iacob, candidat la sefia DNA, in fata comisiei de la Ministerul Justiției.Informatia reprezinta un adevarat…

- Ambasada Republicii Moldova la București a precizat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca statul moldovean nu a luat pana in prezent o decizie privind relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar cunoaște promovarea de relocare inițiata de diplomația israeliana.”MAEIE (Ministerul Afacerilor…