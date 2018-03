Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA, LAura Codruta Kovesi, in 2013, si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca impresia sa a fost ca „Ponta nu…

- Fostul președinte PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri dimineața, la Antena 3, ca fostul premier PSD Victor Ponta i-a spus in 2013 ca a „negociat" cu Traian Basescu instalarea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA și a spus ca relatarea lui Liviu Dragnea este adevarata.

- Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a fost invitat miercuri sa comenteze inregistrarile difuzate de Antena cu privire la „unitatea de elita” DNA Ploiești, care este acuzata ca fabrica probe. Antonescu nu a dorit sa faca comentarii pe acest subiect, spunand doar ca sunt niște lucruri evidente, care…

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- ”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile se intalneau la primul birou, la Crin Antonescu in birou, la Senat. Luni, pe la 6-7 seara, stateam la masa cea lunga, in dreapta lui Victor stateam eu, in stanga Gabi Oprea, Crin statea in fața și la un moment dat Victor a scos…

- Banca Romana de Dezvoltare, care a inregistrat cel mai mare profit din sistemul bancar in 2017, are gata o strategie de dezvoltare pentru urmatorii ani. Conform acesteia (din cate stim nu a fost inca semnata de board-ul bancii mama si de aceea nu este inca publica), "cel putin 10% din angajatii bancii,…

- Omul de afaceri SOV il ataca pe actualul președinte, dar ii remarca un singur merit. "Il disprețuiesc și pe actualul președinte. Nu are nimic in cap, dar absolut are capul gol ca un bidon și l-a tradat pe Crin Antonescu. I-a infipt un cuțit in spate inlaturandu-l de la cabndidatura la președinție.…

- Parlamentul European (PE) va dezbate luni controversata decizie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a-l promova pe seful sau de cabinet, Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a anuntat miercuri grupul Verzilor din PE, citat de AFP. 'La solicitarea…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Ingroparea cablurilor aeriene, operatiune care se va face in premiera la Buzau odata cu reabilitarea portiunii din strada Unirii-Sud cuprinsa intre intersectia cu Bulevardul Maresal Averescu si noul Kaufland, este o obligatie statuata printr-o hotarare de guvern emisa in urma cu sapte ani, a anuntat…

- Cinci femei au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 29. Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 9:00, in afara localitații Salcea. Potrivit Poliției Suceava accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de…

- OMV Petrom este in discutii pentru a exporta in tarile vecine al gazele care vor fi extrase din Marea Neagra, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.

- Una dintre cele mai importante agenții care il susțin pe Iohannis a publicat un text incredibil, care dezvaluie o relație intima cu șefa DNA! Acuzația care l-a insoțit pe Klaus Iohannis de cand a fost prima data propus pentru fotoliul de premier — de catre Crin Antonescu, co-președinte USL, la acea…

- Crin Antonescu a oferit explicații, dupa ce in presa au aparut cateva stenograme controversate, in care omul de afaceri Florian Walter ii explica procurorului Iorga Moraru ca Antonescu s-a retras din viața politica pentru ca a fost santajat. „1) Nu am fost niciodata santajat de nimeni cu nimic.…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA, potrivit DIGI24. Astfel ca Fiscul a decis sa fie cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene.Citeste…

- Omul de afaceri Florian Walter, trimis in judecata de DIICOT si anchetat de DNA intr-un alt dosar, i-ar fi spus procurorului Mihaiela Iorga Moraru ca fostul lider al PNL, Crin Antonescu, ar fi fost santajat pentru a nu mai candida la alegerile prezidentiale, in anul 2014, potrivit stenogramelor depuse…

- Fostul premier a vorbit despre dosarele care i s-au facut pe parcursul anilor, dar și despre incercarile procurorului "Portocala" de a "fabrica dovezi", accentuand legatura care exista cu Laura Codruța Kovesi. Procurorului șef al DNA urma sa i se termine mandatul in 2016, iar, pentru a fi renumita…

- Actorul american Robert Pattinson joaca intr-o comedie despre un tanar care-si cauta dragostea vietii in vestul salbatic american, care va avea proiectia vineri seara la Festivalul de Film de la Berlin, scrie AGERPRES, citand DPA. Citeste si: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST…

- Liderul de grup PNL din Consiliul Judetean Timis liberalul Nicolae Bitea a fos pus pe liber de directorul general RATT Ioan Goia. Nu se stie cu exactitate motivul care a stat la baza acestei demiteri. Se pare insa ca Ioan Goia a fost nemultumit de faptul ca Nicolae Bitea a avut cateva intalniri cu sindicatul…

- Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii educatiei, examenul poate fi sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII - a nu pot fi considerati absolventi.…

- MAI a intererup ieri, mai mult sau mai putin surprinzator, mandatul Lilianei Gafencu de presedinte interimar al Clubului Sportiv Dinamo. Pana la noi ordine, George Cosac va asigura interimatul. In varsta de 42 de ani, fosta campioana olimpica la canotaj, care a ocupat functia de sef suprem la Dinamo…

- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza agenția Xinhua, preluata de...

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Deputatul PNL Ioan Balan a criticat in termeni foarte duri coaliția de guvernare PSD-ALDE pentru faptul ca, in numai un an de cand au preluat puterea, au generat nu mai puțin de 3 crize politice uriașe, care ne-au indepartat și mai tare de Europa, au rescris programul de guvernare de 3 ori, au rastalmacit…

- Dupa un an si trei luni, Adrian Severin cere sa fie eliberat conditionat. O merita fie doar si pentru ca i-a ”analfabetizat” pe colegii din penitenciar, dupa cum a subliniat avocata sa Alexandra Dogaru. Fost europarlamentar acuzat si condamnat pentru acte de coruptie (a cerut 100.000 de euro de la doi…

- Calculele arata ca liderii celor patru federatii sindicale care au fost miercuri la negocieri cu ministrul Energiei, Toma Petcu, nu au castigat mai nimic pentru cei 13.500 de salariati ai CE Oltenia. In orice caz, nimic in plus fata...

- Actrita Carmen Tanase, care pe 18 ianuarie implineste 57 de ani, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul si MEDIAFAX, referitor la cariera artistica dar si la viata personala, ca a existat un monstru in viata ei. Actrita a spus insa...

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca in ședința de luni a partidului liderii social-democrați și miniștrii vor discuta „despre cum am ajuns noi de la inceputul anului sa fim pe toate paginile ziarelor, si aici si peste hotare".

- Traditia din Nepal omoara femei! Ultima victima este o tanara de 21 de ani. Aceasta traia intr-un sat izolat. Din cauza unei traditii stupide, fata a murit. Toate femeile trebuie sa doarma afara cand sunt la menstruatie. Acestea au cabane special amenajate in afara casei in care locuieste…

- Intors din vacanța in Africa de Sud, Dani explica ce trebuie sa faci atunci cand pe drum drept cu prioritate, chiar și in afara localitații, intalnești o banda mare pe care scrie mare stop.

- Starul din „Game of Thrones" a fost surprins in barul Barfly din Gramercy Park, clatinandu-se sub influenta alcoolului, aparent dorind sa joace biliard, intrand in conflict si impingand persoanele din jur, scrie adevarul.ro. Citeste si Cum vrea HBO sa evite scurgerile de informatii din cadrul…

- Mai mult, potrivit unui studiu Gallup, folosirea talentelor joaca un rol important in ceea ce priveste sanatatea ta. In mai mult de 12.000 de interviuri, realizate in ultima jumatate a anului 2012, cercetatorii de la Gallup au descoperit ca cu cat o persoana isi folosea punctele forte de-a lungul…

- Miscare de ultima ora a celebrului Florin Iordache, seful comisiei speciale care se ocupa de schimbarea legilor justitiei. Iordache si ministrul de Externe, Teodor Melescanu au tradus modificarile de la legile justitiei si le-au trimis ambasadorilor din tarile importante. VEZI DOCUMENTELE…

- Este deja haos la granița, pe masura ce se apropie sarbatorile. Pentru evitarea aglomerației și ca sa nu petreceți ore in șir in așteptare, polițiștii de frontiera recomanda și folosirea altor puncte de trecere, in afara de cel de la Nadlac II Autostrada. In ultimele 24 de ore, pe aici au trecut in…

- Patruzeci de parlamentari PSD au semnat un proiect de lege prin care se modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, proiect depus la doar o zi dupa ce Senatul a adoptat proiectul de modificare…

- "Au pus bodyguarzi la intrarea la Senat! USR incearca sa intre - avem dreptul, regulamentar, sa fim acolo", a spus Cosette Chichirau. "Ni se blocheaza accesul, deși avem dreptul sa fim aici pentru a ne susține amendamentele", a mai zis deputata USR in timp ce filma faptul ca nu a putut intra…

- Principesa Margareta, care in prezent poarta titlul de Custode al Casei Regale si e seful Casei Regale, ar putea sa fie data afara din Palatul Elisabeta la inceputul lunii februarie. Motivul: Regele Mihai primise Palatul Elisabeta de la Guvernul Nastase in calitate de fost sef de stat, asa ca, potrivit…

- Dumitru Dragomir, fostul presedinte LPF, a povestit cum a fost "tradat" de Dinamo la alegerile din 2014 si a dezvaluit cum au fost ajutati "cainii" sa scape de insolventa. Fostul conducator spune ca Ionut Negoita a reusit sa scoata formatia alb-rosie din insolventa cu ajutorul ANAF, prin intermediul…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- O femeie care calatorea cu avionul, aflata în stare de ebrietate, a fost scoasa afara de catre polițiști dupa ce a atacat o stewardesa. Momentul în care urla isteric și polițiștii o târau efectiv afara de avion, fiindca nu se putea ține pe picioare, a fost filmat și…

- Ionut Popa, tehnicianul celor de la ACS Poli Timisoara, a recunoscut ca echipa banateana s-a despartit de Josip Soljici din cauza legaturilor pe care jucatorul le avea cu mafia pariurilor si sustine ca sunt multi jucatori in Liga 1 care pariaza. Intr-un interviu pentru Gazeta, Soljici a recunscut ca…