- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban."Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea…

- "Solicit demisia din functia de presedinte al Senatului a domnului Calin Popescu-Tariceanu. (...) Decizia daca un cetatean este sau nu vinovat este luata de instantele de judecata. Orice incercare de victimizare politica, ca urmare a formularii acestei cereri de urmarire penala, nu face altceva decat…

- In ziua de 7 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere cererea de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, și Inalta Curte de Casație și Justiție, pe de alta parte, determinat de refuzul explicit al acestei din…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat ca ”Strategia in sine este una care poate produce efecte pozitive. Așa cum se aude ca ar arata fotografia listei, cu Crin Antonescu, Alina Gorghiu, Vasile Blaga, Dan Motreanu, primarul Hava și Ludovic Orban in fruntea listei, aceștia ar fi tot ce are mai bun la…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul European."Este o candidatura puternica, ma bucur ca a luat decizia de a se implica…

- Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat marti la RFI ca si-a depus documentele in vederea unui candidaturi la europarlamentare, precizand ca “interesul si combustia” sa pentru politica interna sunt foarte limitate si ca multi colegi, inclusiv actualul presedinte al partidului Ludovic Orban au apreciat…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marti pentru MEDIAFAX, ca si-a depus documentatia pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare din 2019. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, in legatura cu anuntul lui Crin Antonescu potrivit caruia acesta…