- Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat luni pentru Mediafax ca este dezamagit de rezultatul referendumului și de absentism, insa nu considera ca eșecul acestuia trebuie plasat actorilor politici și nu se impune demisia lui Ludovic Orban de la șefia partidului.

- Este scandal la varful Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan, prim-vicepreședintele pe pe strategii politice al liberalilor și primar al municipiului Oradea, și-a depus demisia din funcția deținuta in cadrul conducerii partidului. Este vorba despre o demisie anunțata, pentru ca s-a mai vorbit despre…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat ca ”Strategia in sine este una care poate produce efecte pozitive. Așa cum se aude ca ar arata fotografia listei, cu Crin Antonescu, Alina Gorghiu, Vasile Blaga, Dan Motreanu, primarul Hava și Ludovic Orban in fruntea listei, aceștia ar fi tot ce are mai bun la…

- Dacian Ciolos, Vasile Blaga, Ludovic Orban si Crin Antonescu sunt în centrul unor dezvaluiri despre trecutul lor politic. Autorul acestora a fost în trecut la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

- Multi liberali vad in asta o sansa. In comparatie cu debilitatea politica si discursul rasuflat propuse de Ludovic Orban, Crin e macar mai zglobiu. Cand zice prostii, le spune cu talent. Cand minte, are stil. Cand tace, o face inspirat. Cu un asa vorbaret, armata liberala de momai intra pe loc in postura…

- Ludovic Orban a declarat ca in cazul in care Crin Antonescu dorește sa revina in politica și sa candideze la europarlamentare, soția sa, Adina Valean, eurodeputata PNL, nu s-ar mai putea regasi pe lista liberalilor. "Nu știu cine va candida pentru Parlamentul European. Depunerile candidaturilor…

- Un nou protest are loc sambata in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatia nu a fost lipsita de incidente, cativa protestatari au tras de gardurile montate de fortele de ordine, transmite News.ro . UPDATE 21.12: Peste 20.000 de oameni protesteaza sambata seara in Piata Victoriei din Capitala, cerand…

- Ludovic Orban confirma ca a cerut o intalnire cu foștii președinți ai PNL, Vasile Blaga și Crin Antonescu. Anumite surse politice au spus ca cei 3 au discutat despre participarea lor la alegerile parlamentare, insa Ludovic Orban a refuzat sa faca precizari despre discuțiile de la sfarșitul saptamanii…