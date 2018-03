Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca impresia sa a fost ca „Ponta nu…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat la B1 Tv ca "parti" din ceea ce au declarat Victor Ponta si Liviu Dragnea privind formarea guvernului Ponta sunt adevarate, precizand ca la momentul respectiv Ponta a venit cu propunerea lui Ioan Rus ca ministru de Interne, desi el s-a exprimat ca…

- Fostul președinte PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri dimineața, la Antena 3, ca fostul premier PSD Victor Ponta i-a spus in 2013 ca a „negociat" cu Traian Basescu instalarea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA și a spus ca relatarea lui Liviu Dragnea este adevarata.

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Crin Antonescu a comentat in exclusivitate pentru Stirile B1TV acuzatia lansata marti de catre Liviu Dragnea ca in 2013 a fost numita Laura Codruta Kovesi la DNA, Tiberiu Nitu la Parchetul General si Alina Bica la DIICOT dupa o hartiuta primita de Victor Ponta de la SRI. Fostul lider liberal a sustinut…

- Fostul presedinte al PNL si co-lider al USL a oferit in exclusivitate pentru Stirile B1TV mai multe detalii despre dezvaluirile facute marti seara de catre Liviu Dragnea, cum ca primul guvern condus de Victor Ponta ar fi fost facut de catre SRI prin directorul George Maior."Parti din cele…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia acestuia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Dragnea…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. ''1.Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Macovei: Legea anti-defaimare "inventata de Dragnea" va fi impotriva tuturor celor care nu se inclina in fata infractorilor Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, marti, ca legea anti-defaimare, "inventata de Dragnea", nu va fi doar impotriva sa, ci "a tuturor celor care nu aplauda si nu…

- ”Nicio lege „anti-defaimare” inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care „defaimeaza”…

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor, anunța News.ro.Potrivit proiectului…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat, luni, ca il sustine „fara niciun fel de ezitare” pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, iar raportul prezentat de demnitar cu privire la managementul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) nu poate fi combatut „de cineva de buna…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Anterior, procurorul general Augustin Lazar a declarat ca, in cazul cererii de revocare a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei ar fi trebuit sa urmeze procedura din Regulamentul CSM. "O regula elementara! Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti."In MCV se vorbeste despre…

- "Fara indoiala, in acest articol vom tine cont de decizia CCR. Decizia CCR a spus ca presedintele, asa cum stabilisem noi in proiectul de lege, este cel care, printr-un act de solemnitate, numeste presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Decizia Curtii spune foarte clar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat partial neconstitutionala Legea 303/2004, una dintre cele trei legi ale Justitiei modificate de PSD. Practic, CCR a consfintit demersul prin care PSD i-a amputat masiv puterea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a procurorilor-sefi…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Ana Gomez, europarlamentar socialist, a explicat cum se vede de la Bruxelles reforma Justitiei facuta sub bagheta lui Liviu Dragnea. In sinteza, Gomez a spus ca regreta propunerea lui Tudorel Toader privind revocarea sefei DNA, dar ca se astept...

- Generalul Dumitru Iliescu, fost sef SPP in perioada 1990-1996, afirma ca raportul prezentat de ministrul Justitiei cu privire la activitatea sefei DNA este cat se poate de clar si de grav, iar presedintele Iohannis ori nu intelege, ori are tot interesul sa respinga cererea de revocare pentru ca el ar…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- In declarația de martor data in 18 septembrie 2017, ex-premierul Victor Ponta a oferit detalii interesante procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal și Liviu Dragnea. Inclusiv despre modul autoritar in care acesta conduce PSD și despre cum discutau cu el primarii…

- Tudor Chirila a lansat un atac dur la adresa PSD, susținand ca singurul obiectiv al programului de guvernare este desființarea DNA.Artistul il critica și pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care spune ca ”e in stare sa vina de unde rasare soarele ca sa devina eroul național care…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Victor Ponta reacționeaza la acuzația ca ar avea „doua prietene” la DNA, așa cum a afirmat Liviu Dragnea zilele trecute. Fostul premier invoca scenariul lansat de Sorin Roșca Stanescu, potrivit caruia Liviu Dragnea i-ar fi cerut ministrului Justiției sa amane cererea de revocare din funcție a șefei…

- In declarația de martor data in 18 septembrie 2017, Victor Ponta a oferit detalii procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal și Liviu Dragnea. Inclusiv despre modul autoritar in care acesta conduce PSD și despre cum discutau cu el primarii și șefii de consilii județene…

- Avertisment fara precedent al lui Victor Ponta pentru presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier ii spune sefului statului sa nu aiba incredere in Liviu Dragnea, dar nici in Traian Basescu. Dragnea l-a dat afara din PSD pe Ponta si de atunci cei doi sunt intr-un conflict deschis.Citește și: Consiliul…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca legile justiției, in forma actuala, nu modifica nimic esențial, in mod special nu rezolva problema abuzului in serviciu. Ponta a declarat ca in februarie sau martie se va da Ordonanța de Urgența pentru definirea pragului la abuzul in serviciu, pentru a-i rezolva…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicatia franceza Le Figaro.

- Presedintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

