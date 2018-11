Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider liberal Crin Antonescu a comentat la Digi24 informatiile privind o posibila Ordonanta de amnistie si gratiere. „O stafie care bantuie nopțile de un an jumatate”, spune el despre acest subiect. „A devenit necesar, dar deja ridicol sa tot vorbim. Totuși, agenda unei țari mai ales in momente…

- Crin Antonescu, fostul presedinte al PNL, nu crede ca PSD are capacitatea de a adopta o ordonata de urgenta pentru amnistie si gratiere. Si chiar daca acest lucru s-ar intampla, Antonescu nu crede ca ar fi o catastrofa, asa cum afirma Klaus Iohannis."Agenda unei țari nu poate fi facuta de…

- Ministrul demisionat din Guvernul Dancila, Adrian Negrescu, recunoaște ceea ce PSD neaga vehement: "Recomandarile MCV sunt necesare pentru România și noi ar trebuie sa le facem pentru noi, nu ca ne spune cineva", a declarat Negrescu joi seara.

- Jocul de artificii programat sa se desfașoare luni seara pentru a marca finalul Sarbatorilor Iașului a fost anulat cu numai cateva ore inainte, cei de la ISU retragand autorizația pe motiv ca sunt stații de carburanți in zona, relateaza Ziarul de Iași . Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, s-a aratat…

- Sorin-Vintila Mester a fost eliberat din functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial,…

- Diaspora nu se lasa. Evenimentele, calificate ca genocit al jandarmeriei, din 10 august, vor primi replica unui protest reluat. ”Pe 10 septembrie ieșim in strada in București și in alte orașe din Romania și Diaspora, pentru a cere demisia și urgentarea anchetarii și judecarii tuturor persoanelor vinovate…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca are informații conform carora de la Bruxelles a venit ultimatum pentru Romania, iar daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, atunci țara noastra risca sa piarda președinția rotativa a Uniunii Europene. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca o ordonanta privind aministia si gratierea unor fapte penale ar trebui discutata mai larg si mai ales cu societatea civila, el spunand ca ar sustine un astfel de act normativ in…