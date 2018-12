"Nu cred ca securitatea de rit nou sau statul paralel m-au iubit vreodata sau ca ma doreau, dar de aici pana la a spune ca m-au inlaturat e o distanța lunga. Nu pot spune ca pe alții ii iubeau, dar erau ai lor. Nu am avut dosar, statul paralel nu a avut nicio implicare, deși anumiți oameni din statul paralel or fi rasuflat ușurați. Nu am fost șantajat.", a declarat Crin Antonescu la TVR1.

Cat despre relația cu George Maior și Florian Coldea, Crin Antonescu susține ca a purtat doar discuții despre subiecte legitime și nu a avut o relație apropiata cum au avut alți lideri politici.