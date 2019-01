Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu ar putea rata lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Surse politice au declarat ca acesta ar fi avut rezultate slabe in cadrul sondajului intern organizat de liberali. Lista nu este definitivata, dar ne amintim ca Antonescu l-a criticat in repetate randuri pe liderul partidului,…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. "Am anuntat, avem ca obiectiv finalizarea listei, 15 februarie. (...) Avem 49 de candidati, exista o procedura stabilita, avem candidati puternici, dificultatea selectiei este tocmai din cauza faptului ca avem candidati puternici. In publicatia 'Politico', de exemplu,…

- ”In masura in care Crin Antonescu va reprezenta strategia politica, motiunea adoptata la Congres, pozitionarea noastra categorica anti-PSD, valorile dreptei liberale, in masura in care el va fi pe aceasta line politica, cu siguranta poate fi un candidat bun. (...) Orice candidat trebuie sa reprezinte…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Ludovic Orban la Digi 24, potrivit Agerpres. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Orban la Digi 24. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului in Biroul Politic National al partidului. "Lista…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a pus sub semnul intrebarii candidatura lui Crin Antonescu la alegerile parlamentare. Acesta a declarat ca fiecare din cei 49 de candidați de pe lista are șansa lui și este prematur sa se vorbeasca de un candidat anume.„Aș dori sa dicutam despre lista de candidați…

- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea de a influenta…

- Victor Ponta va candida la europarlamentare, pe lista noului sau partid, PRO Romania! Fostul președinte al PSD ii lanseaza o provocare urmașului sau in fruntea social-democraților. Deputatul Ponta vrea ca deputatul Liviu Dragnea sa fie cap de lista la PSD la algerile din primavara lui 2019.Aflat…