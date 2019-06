Stiri pe aceeasi tema

- O scena macabra a fost descoperita seara trecuta intr-un apartament din Bragadiru. Manuela S., in varsta de 30 de ani, a fost gasita ucisa in apartamentul ei. A. L., un tanar care-i plimba cainele femeii, a facut teribila descoperire. El a fost dus imediat de polițiști la audieri, a anunțat observatov.tv.…

- Minorul de numai 17 ani care a fost reținut in cursul zilei de miercuri, 26 Iunie pentru uciderea Esterei, fetița de numai 5 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 37/DL/27.06.2019, pronuntata in dosarul nr. 1179/100/2018 al…

- Imaginile au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți, 29 spre 30 septembrie 2014, in fața unei ferme din localitatea timișeana Belinț. Proprietarii locuiau acolo de cateva zile dupa ce și-au parasit locuința de frica. Persoane necunoscute le-au intrat in casa atunci și au furat 30.000 de…

- Suspectul arestat dupa atacul cu bomba comis in orasul francez Lyon si-a recunoscut fapta, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de publicatiile Le Point si Le Figaro preluate de mediafax.Suspectul, un algerian in varsta de 24 de ani, student la Facultatea de Informatica, a recunoscut…

- Dosarul unei crime care a socat locuitorii din orasul Sebes a ajuns pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia. Inculpatul care a recunoscut fapta a schimbat strategia si a solicitat expertizarea informatica a filmului video care surprinde fapta.

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa, potrivit ziaruldeiasi.

- Apar informații tulburatoare despre crima din Timișoara. Un barbat de 34 de ani și-a ucis fosta iubita, ieri, in zona depurilor CFR din Timișoara. Se pare ca fapta lui Florin Dumitru a fost una premeditata.

- Individul de 34 de ani a fost prins de polițiștii timișoreni la ore bune dupa ce a comis crima. Era in Gara de Nord de unde voia sa ia trenul spre Iași, in momentul in care a fost prins de oamenii legii. Dupa cateva ore de audieri, procurorii de la Parchetul de pe Langa Tribunalul Timiș au…