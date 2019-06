Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care a impușcat mortal un polițist din Timiș, este acuzat și va fi cercetat cercetat pentru trei infractiuni. Acestea sunt, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, ultraj (in varianta omorului calificat comis asupra unui politist aflat in exercitarea…

- Marcel Lepa, barbatul care a ucis un polițist, prins la primele ore ale dimineții de polițiști, a fost operat, astazi, la Spitalul Municipal Timișoara. In timpul intervenției chirurgicale, medicii au scos doua gloanțe din corpul individului, gloanțe care l-au lovit duminica, in timp ce era urmarit de…

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care, duminica, l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei, a intrat in operatie la Spitalul Municipal Timisoara pentru scoaterea a doua gloante care l-au ranit la umar, au declarat surse medicale, pentru Agerpres.

- Anunt important de la politia Timis! Autoritatile au intocmit dosar penal pentru omor calificat pe numele lui Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis duminica un politist aflat in misiune, pe raza localitatii Izvin, cercetarile fiind efectuate de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis,…

- Marcel Lepa, suspect de uciderea politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata, in localitatea timiseana Remetea Mare. Barbatul a fost gasit intr-o locuinta la care oamenii legii au descins luni. Se pare ca suspectul prezinta plagi prin impuscare care dateaza, cel…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru omor calificat pe numele lui Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis duminica un politist aflat in misiune, pe raza localitatii Izvin, cercetarile fiind efectuate de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au anuntat, marti, surse judiciare. Acesta…

- Antena 3 a prezentat luni imagini cu casa unde s-ar fi ascuns interlopul Marcel Ionel Lepa, care a impușcat mortal ieri un polițist din Timiș. Casa ar aparține unui prieten al asasinului, iar anchetatorii au gasit, potrivit sursei citate, urme de sange la fața locului. Anchetatorii fac in continuare…

