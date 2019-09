Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac s-a aflat in direct la Romania TV in emisiunea lui Lili Ruse și a reacționat dupa ce aceasta a susținut ca nu este de acord de modul cum au acționat autoritațile și a precizat ca spera ca va urma o ”ancheta serioasa” dupa ce polițiștii au ratat prinderea pedofilului olandez care a…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, a venit in tara miercuri si a plecat sambata. Potrivit unor surse din politie, citate de MEDIAFAX , acesta s-a sinucis. Barbatul ar fi intrat intentionat cu masina intr-un camion. Barbatul s-ar fi aruncat in…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, a venit in tara miercuri si a plecat sambata. Potrivit unor surse din politie, citate de MEDIAFAX, acesta s-a sinucis. Articolul Olandezul suspectat ca a omorat-o pe Adriana, fetita de 11 ani s-a sinucis/ Barbatul…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii s-a sinucis. In cursul zilei de azi, cetațeanul olandez Johannes Visscher, in varsta de 47 de ani, principalul suspect in crima din Dambovița s-a sinucis in Olanda, aruncandu-se in fața unui TIR, precizeaza surse din Poliția…

- Au aparut primele imagini cu Adriana, copila de 11 ani rapita la Gura Șuții, apoi ucisa. Camerele de supraveghere din centrul comunei au filmat momentul cand o mașina, condusa de principalul suspect, un olandez, trece prin raza camerelor. In dreapta lui, se poate observa o a doua persoana, despre care…

- Ziarul Unirea Olandezul suspectat ca omorat-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dambovița, a fugit din țara Olandezul suspectat ca omorat-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dambovița, a fugit din țara Adriana, fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, județul Dambovița, care vineri nu s-a mai intors…

- Adriana, o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri. Copila in varsta de 11 ani ani, din Dambovița, a disparut…