Criminalul jurnalistei Viktoria Marinova, ani grei de închisoare Un bulgar de 21 de ani a fost condamnat luni, in prima instanta, la 30 de ani de inchisoare pentru violul si uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova in octombrie anul trecut, a anuntat tribunalul din Ruse (nord). Arestat in Germania unde fugise dupa comiterea crimei, pe 6 octombrie, Severin Krasimirov, de 21 de ani, si-a recunoscut faptele, evitand astfel o condamnare pe viata. De asemenea, el trebuie sa plateasca o amenda de 450.000 de leva (225.000 de euro) familiei victimei. Potrivit parchetului bulgar, este vorba 'despre o crima cu motivatie sexuala fara legatura cu activitatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost militar american arestat in vara lui 2018 in Iran a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian si postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sambata avocatul sau, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: A ieșit la iveala!…

- Prin incheierea penala nr. 14/DL/15.03.2019, pronuntata in dosarul nr. 479/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 15 martie 2019, pana la data de 13 aprilie 2019,…

- Ciprian Scorțeanu, un șofer roman de camion, a fost condamnat la patru ani de inchisoare dupa ce a fost prins ca a introdus ilegal in Marea Britanie 10 vietnamezi ascunși intr-un frigider. Scorțeanu, in varsta de 45 de ani, i-a urcat pe cei 10 vietnamezi, opt copii și doi barbați, in Germania și le-a…

- "Extremismul tau a fost foarte puternic și pe timp indelungat. Nu ar putea exista alta explicație pentru cineva care intenționeaza sa omoare oameni nevinovați intr-o camioneta din motive ideologice", a spus judecatorul Nicholas Hilliard, inainte de a pronunța sentința. Individul, convertit…

- Craig Coley, in varsta de 71 de ani, a fost condamnat in 1978 la ani grei de inchisoare pentru moartea a doua persoane: femeia cu care avea o relație, Rhonda Wicht și fiul ei de patru ani, Donald. Dupa 39 de ani petrecuți dupa grații, autoritațile au descoperit ca barbatul este nevinovat. Oficialii…

- Geoparcul Internațional UNESCO Bakony – Balaton din Ungaria a gazduit o noua intalnire ce a reunit reprezentanți din 8 țari, parteneri in proiectul Interreg Danube GeoTour. Romania este reprezentata in acest proiect de Universitatea din București, in calitate de administrator al Geoparcului Dinozaurilor…