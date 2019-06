Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas a primit luni sapte condamnari la inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat la acuzatiile de ucidere a cinci femei si doua fetite, toate cu cetatenie straina, printre care si doua romance, scrie digi24.ro.

- Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial in care au fost anchetate disparitiile victimelor de catre autoritati, iar ministrul Justitiei si seful Politiei si-au dat demisia in urma acestui scandal. Metaxas a primit sapte condamnari la inchisoare pe viata,…

- Nikos Metaxas, primul criminal in serie din Cipru si-a primit sentinta. Barbatul in varsta de 35 de ani s-a recunoscut vinovat la 12 capete de acuzare referitoare la rapirea si uciderea cu premeditare a sapte persoane, in perioada septembrie 2016-iulie 2018.

- Tanara se numește Livia Florentina Bunea, anunța Adevarul. Barbatul are 35 de ani și se numește Nikos Metaxas. El este ofițer in armata cipriota și a recunoscut saptamana trecuta ca a ucis cinci femei și doi copii. Printre victime sunt și doua romance: Livia Florentina Bunea și fiica sa de…

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lui, o tanara din Filipine, anchetatorii au gasit-o recent fara viata intr-un put, acolo unde a aruncat-o…

