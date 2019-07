Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile video, fata este vazuta mergand pe strada in haine de culoare inchisa, blugi si geaca si adidasi albi. Adolescenta purta un rucsac pe umarul stang si este surprinsa de camerele de supraveghere vorbind la telefon. Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la…

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Ies la iveala amanunte explozive legate de Gheorghe Dinca, individul suspectat ca le-ar fi omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și pe Luiza Melencu (18 ani)!Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dinca a facut o dezvaluire-bomba, acesta spunand ca... Citește AICI de unde avea bani monstrul ucigaș din…

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de rapirile și posibilele crime asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost adus azi la audieri la Tribunalul Olt. Barbatul a fost reținut deja pentru 24 de ore, iar azi ar putea fi reținut pentru inca 30 de zile. Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, le-ar…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…

- Crima din Caracal. Gheorghe Dinca, principalul suspect in disparitia Alexandrei Macesanu, a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, potrivit unui comunicat de presa emis de DIICOT Craiova.