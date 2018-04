Criminalul fostului viceprimar din Suceava a fost găsit. Este vorba chiar de vecinul victimei Fostul viceprimar a fost gasit miercuri dimineata chiar de catre fiica lui cea mica decedat intr-un sant. Politistii spun ca barbatul a fost injunghiat, dupa care a fost tarat pe un teren viran chiar din fata casei sale. Incidentul s-ar fi intamplat cand barbatul se intorcea de la un bar. Cel care ar fi comis oribila crima ar fi chiar vecinul sau. In timpul audierilor acesta si-a recunoscut fapta. El spune ca și-a ieșit din minți dupa ce a fost jignit in repetate randuri de fostul viceprimar. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

