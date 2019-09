Stiri pe aceeasi tema

- Marius Mario Gruia, detinutul aflat in custodia Penitenciarului Rahova, care a evadat de la un punct de lucru, a fost prins de oamenii legii in Capitala, dupa cateva ore. Reprezentantii Penitenciarului Rahova au facut anuntul.

- Deținutul aflat in custodia Penitenciarului Rahova, care a evadat luni de la un punct de lucru din comuna Pantelimon, a fost prins cateva ore mai tarziu in București, anunța reprezentanții Penitenciarului Rahova.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am…

- Un barbat de 41 de ani, detinut pentru furt calificat, a evadat de la un punct de lucru din Timisoara. Politistii au instituit filtre si au pornit in cautarea lui. ”Vineri, la orele 13.00, detinutul Ion Murariu, de 41 de ani, condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru furt…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, tanarul de 23 de ani, din Focsani, a fost oprit in trafic pentru un control, joi dupa-amiaza, de politistii de la Biroul Rutier. Soferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost pozitiv. Politistii spun ca acelasi rezultat s-a inregistrat si in…

- Detinutul de la Penitenciarul Ploiesti care a evadat, miercuri dupa-amiaza, de la un punct de lucru din Posesti a fost prins, informeaza IPJ Prahova."Politistii l-au depistat pe evadat in apropierea unei stane din satul Catunu, comuna Drajna", precizeaza IPJ Prahova. Detinutul este condamnat pentru…

