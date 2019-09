Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii l-au prins, sambata seara, pe deținutul care a evadat vineri din penitenciarul Focșani, acolo unde executa o pedeapsa pentru omor calificat. Evadatul, in varsta de 35 de ani, a fost identificat si prins pe raza comunei Poiana Cristei, unde se ascundea la o stana. In acest moment se afla…

- Vasilica Ciobotaru (39 de ani), deținutul condamnat la 22 de ani pentru omor (sentința primita in 2014) a fost prins in aceasta seara in comuna Poiana Cristei (se ascundea la o stana din zona). Ciobotaru se afla in inchisoare de 14 ani, iar in urma cu 2 ani a cerut sa fie eliberat condiționat. Instanța…

- Gheorghe Dinca a fost adus din nou la Caracal unde va avea loc recostituirea crimelor marturisite de Dinca. Este vorba de Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Criminalisii vor reface pas cu pasul drumul lui Dinca de la momentul in care a luat fetele la ocazie si le-a adus in locuinta lui. Criminalul…

- Peste 40 de politisti si jandarmi au cautat ieri o adolescenta care a anutat la 112 ca a fost rapita si este sechestrata. A fost desfasurata o ampla actiune de cautare a tinerei, imediat dupa ora 18,00, ora la care adolescenta a apelat prima oara 112. Fata a susținut ca a fost luata cu forța The post…

- Peste 40 de politisti si jandarmi au cautat ieri o adolescenta care a anutat la 112 ca a fost rapita si este sechestrata. A fost desfasurata o ampla actiune de cautare a tinerei, imediat dupa ora 18,00, ora la care adolescenta a apelat prima oara 112. Fata a susținut ca a fost luata cu forța The post…

- Chestorul Liviu Vasilescu – fost șef al Direcției de Operațiuni Speciale și al Direcției Arme și Muniții din Inspectoratul General al Poliției Romane – a fost numit șef al Poliției Romane. Decizia prin care Vasilescu a fost numit inspector general cu rang de secretar de stat, semnata de premierul Viorica…

- Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. UPDATE. Barbatul care a ucis un alt barbat, in localitatea Magurele, din județul Ilfov, a fost prins de polițiști pe un camp din localitatea Jilava. Alarma…

- Doi copii au fost injunghiati, in timpul noptii de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, judetul Brasov. Un tanar de 18 ani este suspectul principal, el fiind reținut de polițiști, conform MEDIAFAX. Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara, judetul…