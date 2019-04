Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si-a ucis sotia in depoul CFR din Timisoara este acuzat oficial de omor calificat cu premeditare. Potrivit procurorilor, tanarul de 33 de ani este recidivist, in urma cu 14 ani violand o fetita de 13 ani dintr-un centru de plasament.

- Dupa ce și-a violat in repetate randuri fiica de doar 14 ani, tatal monstru a devenit... tata. Fata a ramas insarcinata in urma incestului și a nascut un baiețel. Totul s-a intamplat in Suceava chiar sub nasul mamei fetei care spune ca nu a banuit nimic.

- Un caz absolut halucinant de viol a șocat pe toata lumea din Florida! Un barbat de 31 de ani a violat o fetița de numai 3 ani in toaleta unei biserici, apoi le-a oferit o scuza penibila polițiștilor.

- Educatoarea Oana Net, care si-a ucis in luna martie a anului trecut fetita de doar patru ani, dupa ce sotul i-a spus ca vrea sa divorteze, a fost condamnata ... The post Oana Net, educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita, pentru ca sotul a cerut divortul, condamnata definitiv appeared first on…