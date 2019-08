Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit inconstient, marti dimineata, in fata portii unei case din Magurele, judetul Ilfov. Femeia care l-a gasit a iesit afara dupa ce a auzit doua focuri de arma. Chemate la fata locului, echipajele de interventie nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul barbatului, iar…

- O crima fara precedent a avut loc in Magurele, Ilfov, noaptea trecuta! Un barbat a fost impușcat de 2 ori de catre o persoana pe care polițiștii nu au reușit sa o identifice, pentru moment.

- Politistii din Ilfov și cei de la Serviciul Omoruri au identificat si depistat un suspect in cazul cadravului gasit, sambata dupa-amiaza, pe un teren viran din localitatea Darasti (Magurele, judetul Ilfov), transmite Agerpres.

- Ies la iveala detalii șocante despre crima oribila din Daraști, Ilfov. Dupa ce a fost descoperit un cadavru intr-un sac de rafie, legat cu banda adeziva, polițiștii au demarat o ancheta in acest caz, iar faptașul a fost identificat.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din Timis, in timpul unei misiuni, a fost prins in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4.45 in casa bunicii unui prieten din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau…

- Antena 3 a prezentat luni imagini cu casa unde s-ar fi ascuns interlopul Marcel Ionel Lepa, care a impușcat mortal ieri un polițist din Timiș. Casa ar aparține unui prieten al asasinului, iar anchetatorii au gasit, potrivit sursei citate, urme de sange la fața locului. Anchetatorii fac in continuare…

- Cristian Amariei, la doar 43 de ani, a murit, fiind impușcat in gat și-n piept de un urmarit internațional. Polițistul avea informații ca prin zona urmeaza sa treaca mașina urmaritului, a somat șoferul sa opreasca, dar acesta a tras din mașina focuri de arma. Polițistul s-a prabușit la pamant. Polițistul…