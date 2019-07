Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ionel Boldea, tanarul care ar fi injunghiat mortal un barbat și a lasat-o intr-o balta de sange pe soția acestuia intr-o parc din localitatea Faget, a fost surprins in imagini, la scurt timp dupa comiterea crimei. Barbatul este cautat de peste 200 de polițiști. Barbatul a fost filmat de camerele…

