- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 ani despre care se crede ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani rapita la Caracal, a fost dus, sambata dupa-amiaza, la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- Pecheziția locuinței lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimei din Caracal a inceput dupa aproximativ trei ore de la momentul in care s-a obținut autorizația, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta.Surse judiciare au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca autorizația…

- Un șofer de ocazie. Un mecanic. Un om izolat, despre care vecinii spun ca nu prea vorbea cu nimeni. Gheorghe Dinca este suspectat ca a ucis cel puțin doua tinere, care au disparut fara urma dupa ce au fost luate de mașina lui, la ocazie.

- O fosta angajata a presupusului criminal in serie din Caracal, barbatul suspectat ca a rapit și ucis cel puțin doua fete pe care le-a luat la ocazie, a povestit pentru Observator cum este in casa barbatului, dar și cum acesta i-a oferit bani pentru relații intime. Viorica Stoian a…