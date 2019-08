Stiri pe aceeasi tema

- Ziua și acuzațiile pentru Gheorghe Dinca. De aceasta data ar fi aparut o a patra victima a celui mai detestat om din țara noastra. Dupa ce zilele trecute, o femeie de 49 de ani l-a acuzat pe criminalul din Caracal ca a abuzat de ea, acum o alta femeie face marturisiri șocante.

- In ultima noapte de viata, Alexandra Macesanu a fost legata cu o sfoara de picior si de patul metalic in care dormea Gheorghe Dinca, anunța observator.tv.Criminalul din Caracal a recunoscut ca a legat-o pe fata de 15 ani si a dormit in aceeasi camera pentru a o supraveghea. In timp ce el a…

- Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, desemnat de Baroul București, dupa ce cauza a fost mutata la DIICOT București, spune ca la audieri criminalul a recunoscut ca a pus cadavrul intreg in butoiul unde apoi l-a incinerat.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Apar detalii șocante despre posibilele relații de grad inalt, ale lui Gheorghe Dinca. Principalul suspect in cazul disparițiilor din Caracal ar fi fost amantul unei judecatoare din Caracal, potrivit lui Alexandru Cumpanașu.

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Gheorghe Dinca, criminalul in serie din Caracal, a socat intreaga lume. Barbatul, cunoscut de unii vecini ca un om saritor si de altii drept un om violent, a avut parte de o vizita "surpriza", de la un prieten, care, in trecut, dormise in casa groazei.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.