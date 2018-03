Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si a ucis familia, sotia si cei doi copii, a fost arestat pentru 30 de zile.In masina barbatului, politistii au gasit 10 grame de substanta vegetala cu miros si aspect de cannabis si un aparat de tocat planta. De altfel, barbatul si a dat acordul pentru a i fi recoltate probe biologice,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au depistat un barbat care avea asupra sa 350 grame hasis. Cel in cauza a fost retinut.

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

- Un barbat de 43 de ani din Brașov și-a ucis nevasta și cei doi copii, iar apoi s-a predat la poliție. Conform primelor informații, sotia acestuia, în varsta de 42 ani, și copiii, in varsta de 18 ani si 13 ani, au fost gasiți fara suflare. Polițiștii…

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Polițiștii din Deva, in cadrul unei operațiuni coordonate de DIICOT Vrancea, au reușit sa captureze cinci kilograme de cannabis și 65 de grame de cocaina, in urma unei acțiuni specifice. Conform polițiștilor, incepand cu anul trecut, cei in cauza ar fi introdus droguri in tara, pentru consum…

- Politistii din Brasov au oprit in trafic, un barbat in varsta de 44 de ani, din localitatae Harman, care conducea un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. De ce pun politistii mana pe masina cand va opresc in trafic. MOTIVUL este ULUITOR…

- Polițiștii au reușit sa prinda o femeie data in urmarire internaționala pentru trafic de droguri. Cadrele Serviciului de investigații criminale... The post Traficanta de droguri in Italia, prinsa la Gataia appeared first on Renasterea banateana .

- O scrisoare a unor parinți din CNAM Bistrița a ajuns la redacția noastra. Aceștia spuneau ca in școala se consuma droguri și un elev a ajuns chiar la spital. Totuși, lucrurile nu sunt clare deloc și acest fapt nu poate fi confirmat deoarece copilului nu i s-au recoltat probe de sange.

- Medicii legisti au stabilit ca tanarul din Pitesti aruncat pe trotuar a decedat din pricina unui edem pulmonar. Politistii i-au identificat si pe ceilalti tineri ce s-au aflat in masina cu Tutulica in momentul incidentului petrecut duminica dupa-amiaza. Samuel Roceanu s-a aflat la volanul masinii,…

- Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat in aceasta dupa-amiaza pe strada Teilor, acolo unde un barbat a fost gasit mort in plina strada. Din primele informații, tanarul avea 28 de ani și locuia in blocul din zona respectiva. Martorii susțin ca acesta ar fi fost adus cu o mașina și abandonat. Inspector…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea au depistat trei cetateni romani care intentionau sa il ajute pe un cetatean pakistanez sa treaca ilegal granita in Ungaria. Cei trei romani au fost prezentati instantei de judecata, doi dintre ei primind mandate de arestare preventiva…

- Accident produs de un barbat baut și fara permis de conducere. Tanarul de 37 de ani furase mașina din spalatoria auto unde lucra și s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. In urma accidentului, pasagerul din dreapta, un barbat de 30 de ani, a fost ranit, fiind transportat la spital. Accidentul a…

- Accidentul a avut loc pe DN 14, la intrarea in localitatea Sura Mare, unde un sofer de 37 de ani, care circula dinspre Sibiu, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara sodelei. Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere si furase masina din spalatoria…

- Membrii unei rețele de traficanți de droguri, care acționa pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, s-au trezit, miercuri dimineața, cu polițiștii la ușa. Suspecții, cu domiciliile in Lugoj, Reșița și Caransebeș, au fost monitorizați de mai multa vreme de oamenii legii. “In data de…

- Luni dupa-amiaza, 26 februarie a.c., in jurul orei 18.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Surduc, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1G, prin localitatea Hida, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, intr- o curba la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 8:30, pe strada Democratiei din Ploiesti, in zona statiei de tramvai din dreptul pietei Muzicanti. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina, barbatul suferind rani destul de grave. La fata locului s-au deplasat…

- Un moldovean in virsta de 34 de ani a fost reținut de catre polițiștii din Padova. Acesta avea ascuns in microbuzul pe care il conducea aproape 90 de kg de droguri. Barbatul se afla la volanul unui microbuz cu numere de inmatriculare romanești. Cind a vazut mașina poliției pe autostrada, moldoveanul…

- ACCIDENT la Satu Nou de Jos. Un baimarean de 53 ani rupt de beat a facut o masina praf Politistii au intervenit la un accident de circulație produs la intrarea in localitatea Satu Nou de Jos. La fața locului s-a constatat ca un baimarean de 53 ani, care conducea un autoturism pe D.J. 182 B, pe fondul…

- Andrei Muscalu a fost prezentat marți de procurori judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta și-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-și ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani și-a…

- Andrei Muscalu, tanarul de 23 de ani care, duminica seara, si-a omorat cu sange rece unchiul si a desfigurat-o pe sotia acestuia, a fost internat intr-un spital de neuropsihiatrie din Buzau. Medicii de aici il vor supune unor analize pentru a depista daca este dependent de droguri, asa cum sustin apropiatii…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic o buzoianca in varsta de 21 de ani, la volanul unui autoturism.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza cinci perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale…

- Reprezentantii Centrului Regional de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog (CRPECA) Brasov au dat publicitatii un studiu realizat in randul adolescentilor, care arata ca tinerii beau, fumeaza si ocazional consuma droguri.

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Masina de 80.000 de euro furata saptamana trecuta de pe o strada din Lugoj a ars in cateva minute la marginea localitatii Pischia de langa Timisoara. Politistii au anuntat ca limuzina in flacari a fost observata de catre un padurar din zona, masina aflandu-se pe un camp de la marginea localitatii. Pentru…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Polițiștii din Buzau și alte 10 județe desfașoara, miercuri, 30 de perchezitii si pun în aplicare 3 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei.”La data…

- Potrivit politistilor din Brasov, pe DJ 104 A, intre localitatile Vistea de Sus si Victoria, o patrula auto a politistilor a pornit in urmarirea unei masini, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. La vederea echipajului, soferul a intors autovehiculul, in scopul evitarii controlului,…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut patru persoane din judetul Mures - trei barbati si o femeie cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, care ar fi comis, in ultima saptamana, sapte furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu…

- Cel puțin o persoana a fost grav ranita miercuri seara intr-un accident rutier care a avut loc pe Centura Valcele-Apahida. La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe, dar și un echipaj de la descarcerare. Polițiștii prezenți la fața locului spun ca din primele cercetari cauza producerii accidentului…

- Prima razie a politistilor buzoieni din acest an s-a soldat cu peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a depasit 102.000 RON. 24 de soferi au ramas fara permise. Politistii buzoieni au efectuat saptamana trecuta o razie in localitatea Posta Calnau, pe DN2 E85, ei amendand…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- Aproximativ 80 de TIR-uri sunt oprite, joi dimineata, la Azuga, judetul Prahova, din cauza unui vehicul de mare tonaj care a derapat si trebuie ridicat. La Nistoresti, sunt oprite 130 de camioane, politistii instituind filtre si lasand sa treaca doar vehiculele mai mici de 7,5 tone. Potrivit Politiei…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, autoturismul condus de tanar circula din directia municipiului Campulung Muscel catre satul Guzgana. Din primele cercetari a reiesit ca soferul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune…

- Trei autoturisme au fost avariate vineri pe o strada din Faget. Imaginile dau dreptate mai multor martori care sustin ca un sofer nu a acordat prioritate si a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, o Dacia 1310 a ricosat intr-o masina parcata. Politistii fageteni…

- Politistii de la Serviciul pentru Imigrari din Brasov au depistat patru cetateni straini, din Turcia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere temporara. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca tara in termen de…

- Un politist din Timisoara a fost lovit de o masina in care se aflau trei traficanti de droguri care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Politistul a fos luat pe capota si aruncat, fiind lovit grav in zona capului. Cei trei au fost prinsi, audiati si retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de…

- In urma actiunii au fost date 371 de sanctiuni contraventionale dintre care 61 au fost pentru viteza neregulamentara, 10 depasiri neregulamentare, patru pentru alcool, 38 au fost date biciclistilor, 38 pentru pietoni, 20 pentru carutasi. Valoarea amenzilor a fost de 124.000 lei. "Au fost retinute 42…

- Un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, ce acționa joi dimineata pe DN 17B, pe raza comunei Dorna Arini, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, insa conducatorul auto nu s-a conformat. Politistii au plecat in urmarirea ...

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Dupa ce a apasat prea tare pedala de accelerație, un tanar de 26 de ani a ajuns cu mașina intr-un gard. Șoferul a scapat cu rani ușoare. Accidentul a avut loc joi, 4 ianuarie, in localitatea Foieni. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Foieni, pe […]

- Un autoturism marca BMW X5 a fost gasit abandonat de polițiștii argeșeni pe albia paraului Targului din Campulung. Mașina de lux este inmatriculata in Brașov, iar polițiștii au gasit-o cu luminile aprinse pe partea din fața și incuiata. Politistii efectueaza cercetari in vederea identificarii conducatorului…