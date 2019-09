Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- Un barbat obliga o tanara sa se prostitueze in apartamente inchiriate in regim hotelier din Bacau și Tecuci și sa ii dea saptamanal suma de 1.000 de euro, bani pe care ii juca la jocuri de noroc. Individul a fost arestat preventiv, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis luni de DIICOT…

- CERERE…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a macelarit socrul si concubina cu un topor, Constantin Gabriel Dita a cerut din nou, magistratilor, inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Instanta a luat act de cererea nemteanului de 34 de ani, dar a respins-o…

- CERERE…Arestat preventiv dupa ce aburii alcoolului i-au intunecat mintile si si-a ucis, cu sapa, prietenul de pahar, Costel Nicolae Mihnea vrea acasa. A cerut magistratilor Tribunalului Vaslui inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate, dar instanta a decis…

- CERERE…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a macelarit socrul si concubina cu un topor, Constantin Gabriel Dita a cerut, din nou, magistratilor inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Instanta a luat act de cererea nemteanului de 34 de ani, dar a respins-o…

- Criminalul din Caracal despre care se presupune ca a ucis intr-un mod cumplit o fata de 15 ani a ajuns in fața oamenilor legii și este nevoit sa raspunda pentru faptele sale. In curtea casei sale au fost descoperite urmele a cel puțin patru cadavre!

- Criminalul din Faget iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor. Asta au decis magistrații dupa ce acesta a fost dus in fața instanței. Barbatul a ucis, ieri, un om și a ranit alți cinci printre care și o batrana de 80 de ani, care a ajuns la spital. In urma testelor rapide, Ionel…

- Alex J., autorul crimei din Baia Mare care a oripilat o comunitate intreaga a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de magistratii maramureseni, la propunerea venita din partea procurorului de caz. Adolescentul, in varsta de 17 ani a fost ridicat miercuri, 26 iunie, din zona…