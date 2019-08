Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis patru pacienti si a ranit alti noua la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca se afla in sevraj etilic si nu poate fi inca audiat, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau,...

- Atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, județul Buzau, a fost fulgerator, potrivit reprezentanților unitații medicale. Barbatul de 38 de ani i-a ucis pe cei trei colegi de salon și inca o femeie din salonul alaturat, ranind grav și alți 9 pacienți, in mai puțin de un minut. Ar fi avut un episod…

- Barbatul care a ucis patru pacienti si a ranit alti noua la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca se afla sevraj etilic si nu poate fi inca audiat, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul Amalia Calugaru. "Pacientul este in custodia Politiei in unitatea medicala unde este…

- Barbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții in Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Poliției. Acestea au confirmat, pentru MEDIAFAX, ca atacatorul s-a luptat cu polițiștii pana a fost imobilizat.Potrivit surselor…

- Alexandru Cumpanașu rastoarna toate scenariile din cazul monstrului de la Caracal! Deși Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis, in același fel, atat pe Alexandra Maceșanu, cat și pe Luiza Melencu, unchiul Alexandrei e de parere ca presupusul criminal nu ar fi, de fapt, cel care a ucis-o. Cumpanașu…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- In cazul dispariției celor doua fete, Alexandra și Luiza, de la Caracal au vehiculat foarte multe zvonuri, dar se pare ca majotitatea celor implicați in rezolvarea cazului crede ca fetele sunt in viața! Iata ce a postat unchiul Alexandrei Maceașanu, Alexandru Cumpanașu:

- Gheorghe Dinca a fost audiat in cazul mortii unei a treia tinere. Conform Romania TV, Dinca ar fi fost audiat astazi pentru moartea unei adolescente care a murit decapitata acum trei ani intr-un parc din Craiova. Telefonul fetei a fost gasit la locuinta lui Dinca. Source